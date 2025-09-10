Salidas a la crisis de salud
SEÑOR DIRECTOR:
Según la Encuesta Nacional de Salud 2025 de la U. Andrés Bello, las listas de espera, la falta de especialistas y la crisis de las Isapres concentran la mayor desaprobación ciudadana, con notas que no superan el 3,6. Estos resultados obligan a una respuesta urgente, con un cambio de paradigma y sin ideologismos. El desafío no es solo destrabar listas de espera —ya complejo de por sí—, sino construir un sistema que impida que vuelvan a generarse. Para ello, la colaboración público-privada resulta esencial, en especial en gestión organizacional.
Distinguimos cuatro ámbitos prioritarios:
• Formación de especialistas. Urge aumentar la dotación de médicos en áreas críticas y reforzar la alianza entre clínicas, universidades y el Ministerio de Salud. El caso de Clínica Pasteur, junto a la Usach y el Minsal, muestra que es posible formar oftalmólogos sin mayores recursos ni cambios legales.
• Gestión de la información. Avanzar hacia una ficha clínica única permitiría integrar historial y exámenes, evitando duplicidad de procedimientos y mejorando la trazabilidad y las decisiones médicas.
• Cambio cultural. Protocolos claros en diagnóstico, tratamiento y licencias fortalecerían los procesos institucionales, reduciendo la discrecionalidad y aumentando la eficiencia del sistema.
• Gobiernos corporativos en hospitales. Al ser organizaciones complejas, requieren estructuras similares a empresas, con marcos legales que refuercen su rol público, garanticen calidad y seguridad, y eleven la satisfacción de los pacientes.
Solo con visión de largo plazo y cooperación se logrará un sistema de salud sostenible y confiable para la ciudadanía.
Santiago Venegas
Gerente general Clínica Oftalmológica Pasteur
Álvaro Clarke
Director ejecutivo Alta Dirección FEN U. de Chile
