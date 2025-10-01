Segundo invierno sin muertes por VRS

SEÑOR DIRECTOR:

El cierre de la Campaña de Invierno 2025 marca un hito en la salud pública de nuestro país. Por segundo año consecutivo, gracias a la estrategia de inmunización con Nirsevimab, ningún lactante falleció a causa del virus respiratorio sincicial (VRS), alcanzando coberturas históricas en recién nacidos y lactantes y reduciendo en 62% las hospitalizaciones respecto de 2023.

Este resultado se suma a una amplia cobertura de vacunación contra la influenza, una reducción de un 45% en la necesidad de habilitación de camas críticas pediátricas y la mantención del 100% de la actividad programada en la red asistencial.

Se trata de un logro sanitario y social de gran trascendencia, posible gracias al compromiso de los equipos de salud, la innovación en políticas preventivas y la inversión pública. La protección de nuestros niños frente al VRS debe ser un motivo de orgullo y confianza en el sistema de salud chileno.

Ignacio Silva Ayarza

Médico Infectólogo, académico USACH