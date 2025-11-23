Seguridad en el transporte
SEÑOR DIRECTOR:
Apoyamos la carta enviada por el Consejo Nacional de la Sociedad Civil (Cosoc) al ministro de Transportes, que advierte sobre el peligro del uso de los llamados “toritos”: vehículos de tres ruedas, originalmente diseñados para carga, que hoy están siendo modificados artesanalmente para transportar personas.
Esta práctica es ilegal y extremadamente riesgosa. Estos vehículos carecen de cinturones, estructuras de protección y estabilidad mínima, lo que eleva drásticamente la probabilidad de lesiones graves o fatales en caso de accidente.
Permitir su circulación es retroceder en los avances que Chile ha alcanzado en seguridad vial y homologación técnica.
Llamamos a las autoridades a reforzar la fiscalización, establecer una prohibición clara y educar a la ciudadanía sobre los peligros de utilizar medios de transporte no certificados.
Cristián Reitze
Presidente Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas
