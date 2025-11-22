Seguridad y educación

SEÑOR DIRECTOR:

Los robos a las escuelas y los episodios de violencia en sus entornos, se han convertido en las principales preocupaciones de las comunidades educativas de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

En la Región Metropolitana, la realidad es especialmente compleja: los estudiantes, equipos directivos, docentes y asistentes de la educación enfrentan cotidianamente situaciones que demandan respuestas urgentes y coordinadas.

Como Servicios Locales, asumimos la responsabilidad de acompañar y apoyar a las comunidades en este desafío. Hemos participado de mesas intersectoriales, porque estamos convencidos de que la prevención y la seguridad son tareas que no se pueden abordar de manera aislada y también realizado acciones para mejorar la seguridad en nuestros establecimientos.

Sin embargo, el actual marco legal y presupuestario establece límites importantes para nuestra capacidad de gestión. Esta situación restringe nuestras posibilidades de respuesta y puede generar brechas en la capacidad de algunos establecimientos para enfrentar adecuadamente situaciones de riesgo o hechos delictuales.

Por eso, junto con seguir fortaleciendo la coordinación intersectorial con municipios, carabineros y autoridades locales y regionales; creemos que es indispensable abrir una conversación de fondo sobre las condiciones en que los SLEP están llamados a cumplir su mandato.

No se puede descansar solo en la buena voluntad o en la gestión de alianzas, se requiere dotar al sistema de educación pública de las herramientas que le permitan cumplir efectivamente con su deber: asegurar que cada niño, niña y joven pueda aprender en una escuela que lo cuide y lo proteja, ya sea en sus propias dependencias como en el entorno.

Ulises Jaque, Ignacio Cáceres,

Paulina Retamales, Pablo Araya,

Luis Echeverría, Oriele Rossel

Grettys Bravo, Patricio Canales

Directoras y directores de SLEP de la Región Metropolitana