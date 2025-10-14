Simplificar para servir mejor

SEÑOR DIRECTOR:

Muchos políticos y servidores públicos se han sentido violentados por la reciente columna “Parásitos”. Y es comprensible. Son miles las personas que trabajan con dedicación en hospitales, escuelas, municipios y servicios públicos. Sin embargo, también es cierto que el Estado ha crecido más de la cuenta.

En los últimos años se han creado nuevas instituciones, divisiones y programas, muchas veces sin preguntarnos si realmente resuelven los problemas. Este crecimiento no solo encarece la gestión pública, sino que también la vuelve más lenta y menos coordinada. La consecuencia es frustración: la de los ciudadanos que no reciben respuestas a tiempo y la de los funcionarios, atrapados en una maraña de procedimientos.

Frente a cada crisis, problema de corrupción o ineficiencia, la reacción habitual ha sido crear un nuevo organismo o control, en lugar de preguntarnos cómo hacer que las instituciones que ya existen funcionen bien. Debemos avanzar justamente en sentido contrario: simplificar.

Lo que ocurre en el sector público no es tan distinto de lo que sucede en el mundo privado. A veces las organizaciones crecen más de lo necesario y se vuelven pesadas, pero el mercado las obliga a ganar eficiencia. En el Estado, en cambio, la rigidez institucional y normativa hace que el ajuste sea mucho más difícil. Los municipios, por ejemplo, enfrentamos exigencias crecientes de informes, planes y procedimientos que consumen tiempo y recursos, mientras trabajamos dentro de estructuras rígidas.

Hoy tenemos la oportunidad de impulsar la simplificación del Estado y, a la vez, mejorar el servicio a los ciudadanos. No es un tema de derecha ni de izquierda, es buena gestión. Trabajemos juntos por un Estado más ágil, transparente y eficiente, que vuelva a centrarse en lo esencial: servir a las personas.

Camila Merino

Alcaldesa de Vitacura