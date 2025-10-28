Sumatorias que restan
SEÑOR DIRECTOR:
El expresidente Mauricio Macri dice que Argentina es la sumatoria frustrante de potencialidades no aprovechadas.
Se podría complementar con lo ocurrido en tiempos relativamente recientes a este lado de la cordillera de los Andes, que Chile es la sumatoria enervante de la supina y sistemática estulticia perpetrada por aprovechadores.
Rafael Rosende
