Sumatorias que restan

SEÑOR DIRECTOR:

El expresidente Mauricio Macri dice que Argentina es la sumatoria frustrante de potencialidades no aprovechadas.

Se podría complementar con lo ocurrido en tiempos relativamente recientes a este lado de la cordillera de los Andes, que Chile es la sumatoria enervante de la supina y sistemática estulticia perpetrada por aprovechadores.

Rafael Rosende