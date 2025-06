Tautología del 20% más rico

La forma de la afirmación del señor Javier Etcheberry “los que reclaman son el 20% más rico del país. Esa es la verdad” referida a las quejas de parte de la población surgidas del aumento -a veces excesivo e injustificado -de los montos del impuesto territorial, sugiere que nos encontramos frente a una tautología.

En retórica una tautología se define como una afirmación obvia, vacía o redundante. Si aceptamos la premisa de Adam Smith en “La riqueza de las naciones” de que los individuos, si les es posible, buscarán formas de evitar los impuestos, entonces resulta lógico que aquellos más afectados por el impuesto territorial (el referido 20% más rico que posee propiedades de alto valor) sean los que eleven sus quejas y malestar. ¿Quién podría manifestar malestar o quejarse por ellos?, podemos afirmar con bastante certeza que la respuesta es: nadie.

Una tautología no aporta nada a un proceso dialéctico o a la discusión pública, y no ayuda a avanzar en la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, las palabras del señor Etcheberry, que en lugar de una sentencia lógica corresponden a una descalificación, no debieran preocupar a absolutamente nadie.

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil