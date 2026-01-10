¿Transición en Venezuela?

SEÑOR DIRECTOR:

Una palabra clave ahora con Venezuela es transición. ¿Cómo operará y cuándo? Desde Washington se habla de tres etapas: estabilización, recuperación, transición. Es decir, el pleno retorno a la democracia no aparece en la primera línea. Y eso es preocupante cuando a una semana de la invasión militar, tenemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta en ejercicio, al mismo ministro de Defensa y sus generales, y al hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, a la cabeza de la Asamblea Nacional. Ellos hablan de una ausencia “temporal” del presidente y, por eso, aparecen condenando con fuertes palabras la invasión que llevó a Maduro y su esposa a los tribunales en Nueva York. Pero no hablan de ausencia definitiva - “falta absoluta” la llama la Constitución bolivariana– porque eso significaría tener que convocar a elecciones en treinta días.

Washington prefiere que todos sigan, que exista administración al mando del país y no cometer el error registrado en Irak, donde cortaron todas las cabezas y luego vino el caos gubernamental. Ahora buscan que sigan los que estaban y sobre ellos ejercer dominio y presión, determinando que el poder ya no está en Caracas. Según el artículo 234 de la Constitución, si hay ausencia temporal del Presidente, asume la vicepresidenta por 90 días, que pueden renovarse por otro plazo igual si la ausencia continúa. Sólo entonces, la Asamblea Nacional deberá reunirse para debatir y declarar si hay “falta absoluta” del Presidente. Y allí se debe convocar a elecciones en un plazo de 30 días a partir de esa decisión.

La plena democracia no parece estar cerca en la transición venezolana.

Fernando Reyes Matta

Académico de la Universidad Andrés Bello, exembajador