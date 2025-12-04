Transparencia y democracia

SEÑOR DIRECTOR:

¿Cuál es el compromiso democrático de un partido político que no cumple con los mínimos estándares de transparencia de sus procesos? ¿Qué credencial democrática tiene un partido político que prioriza una existencia virtual incomprobable, donde la democracia interna no es más que la suma de ejercicios plebiscitarios ocultos, donde la deliberación razonada brilla por su ausencia?

La democracia es un régimen que descansa en la participación efectiva, honesta y transparente de los ciudadanos; aquí la deliberación es consustancial a su libertad y autonomía, de otra forma, las personas son sólo miembros de una masa arreada por el líder de turno. Si no es posible siquiera saber cuánta gente participa y mediante qué mecanismos opera el Partido de la Gente, difícil es creer que éste tenga una buena idea de lo que implica ser un partido político en una democracia digna de ese nombre.

Marcelo Estrella Riquelme

Director Observatorio Social, U. del Alba