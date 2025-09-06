Un paseo en bicicleta a la política chilena

SEÑOR DIRECTOR:

Gracias a una feria de arte (K-ART Seoul), por estos días he tenido la suerte de conocer Corea del Sur. Mi principal impacto de su cultura es la confianza que hay en cada uno de sus habitantes con el prójimo. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado me acerqué a una tienda para arrendar una bicicleta y así recorrer la ciudad. Para mi sorpresa, no me pidieron nada a cambio, ni pagar por anticipado, ni pasaporte ni una garantía. La confianza resulta ser clave en esta parte del Oriente.

En nuestro país, en tanto, a meses de una nueva elección presidencial, la desconfianza se apodera de nuestros principales organismos y líderes. Según una de las últimas encuestas CEP, la confianza en el gobierno anotaba un magro 16%, en tanto que la Fiscalía llega solo a un 15% y, para finalizar, la evaluación del Congreso se cae a pedazos con solo un 8% de confianza, y los partidos políticos con un vergonzoso 3%.

Actualmente nos vemos enfrentados a un escenario político donde, nuevamente, parece que tenemos que elegir entre el mal menor, depositar nuestra confianza y sueños en personas que parecieran no estar a la altura de lo que los chilenos necesitamos, haciéndonos sentir huérfanos, o en una especie de orfandad política. Por lo mismo, invito a todos nuestros líderes a dar un paseo en bicicleta por el Oriente y así recuperar la tan anhelada confianza.

Héctor Valdés

Cirujano plástico y escultor