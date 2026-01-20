Una mala gestión que quema

SEÑOR DIRECTOR:

Una vez más, las llamas azotan nuestro país. Esta vez, las regiones del Biobío y Ñuble, con miles de hectáreas quemadas. Lo peor es que no es algo nuevo. Nos recuerda el megaincendio de la Región de Valparaíso de 2024, cuya reconstrucción aún está en proceso y cuyo dolor sigue latente.

Si bien la prioridad es extinguir el fuego y atender a los cientos de damnificados que han quedado, muchos de ellos solo con lo puesto, también es importante preguntarnos por qué este tipo de desastres ocurren año tras año. Aquí entra la gestión de riesgos, para la cual es fundamental actuar en base a las experiencias relacionadas con catástrofes anteriores, en este caso los incendios, que en Chile lamentablemente tenemos de sobra.

Por lo mismo, cabe preguntarse: ¿ha habido acciones concretas al respecto? ¿Existe una gobernanza regional de gestión del riesgo que piense y actúe para prevenir estos desastres? ¿Se está aplicando tecnología smart para la prevención, monitoreo y seguimiento de las áreas expuestas? Si la respuesta es no, que se repita un desastre será casi inevitable.

Herman Durán Urra

Smart City Company