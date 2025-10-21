Urgente cambio en las coordenadas

En un país sísmico como Chile, la frase “aquí siempre se ha hecho así y funciona” refleja una peligrosa mezcla de comodidad e ignorancia, más aún cuando quien lo dice es juez y parte. En la Cámara de Diputadas y Diputados expusimos la urgencia de incorporar el dinamismo en toda base geoespacial pública —catastro, minería u obras—. Innovar no es un lujo: el cambio de datum evitó duplicidades y ahorró al Estado 600 millones de dólares con rigor técnico validado internacionalmente. Es vital emplearlo y no solo en minería. Seguir igual solo encubre ineficiencia hasta que la realidad sísmica nos obligue, otra vez, a reaccionar tarde.

José Antonio Tarrío Mosquera

Académico

Director Programa de Procesamiento y Análisis Geodésico USACH