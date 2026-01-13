Venezuela: entre el olvido y oportunidad para la niñez

SEÑOR DIRECTOR:

La situación en Venezuela es, con poco margen de duda, una noticia que ocupará un lugar principal en el recuento del año. Los análisis son varios y tienen múltiples aristas, desde la vulneración a principios del orden jurídico internacional hasta la incertidumbre del destino de la gobernanza local, pasando por la necesidad de que los DD.HH. sean asegurados siempre. Con todo, una mirada que se extraña es la referida al impacto en la niñez y la adolescencia.

Los efectos que la crisis y las intervenciones políticas o militares pueden tener sobre niños, niñas y adolescentes van desde los riesgos a la integridad física, psicológica y a su seguridad, sea como víctimas directas o colaterales, hasta la exposición a muerte y lesiones, y al deterioro de sus derechos más esenciales, como la salud, la vivienda, la adecuada alimentación, el juego o la educación. Toda crisis les expone, además, a la explotación laboral y otros abusos y, por supuesto, al trauma de vivir en una constante de incertidumbres, estrés y ansiedad. Estas experiencias afectan el crecimiento de niños y niñas, con consecuencias que pueden durar toda la vida, incidiendo en sus comportamientos y decisiones futuras.

Venezuela atraviesa una situación compleja y las noticias no son alentadoras para la eficacia del orden internacional como garante de derechos. No obstante, esta complejidad podría ser un momento de inflexión para asumir la reflexión mundial, necesaria y pendiente, sobre el derecho internacional posterior a 1945 y su real eficacia. La defensa del derecho para la protección de niños y niñas podría convocar a un diálogo en medio de la complejidad actual del sistema internacional. En ese diálogo, la educación y la generación de conocimiento pueden tener un rol relevante recogiendo el desafío de pensar en las nuevas generaciones desde los riesgos en su presente.

Ximena Gauché Marchetti

Profesora titular y vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio

Universidad de Concepción