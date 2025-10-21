SUSCRÍBETE
Violencia contra la mujer

Por 
Cartas al director
violencia-a-la-mujer.jpg

SEÑOR DIRECTOR:

España hace más de 18 años implementó el Sistema informático de Seguimiento Integral de Violencia de Género (VioGén) dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, destinado a integrar las acciones de todas las instituciones públicas, valorar policialmente el riesgo y adoptar las mejores medidas de protección, a través de un riguroso seguimiento.

Hoy Chile sólo cuenta con una Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo de violencia contra la pareja mujer, realizada al momento de la denuncia. Se desconoce la capacidad predictiva de esta pauta. No está integrada. No tiene seguimiento de la evolución del riesgo ni considera el efecto de las medidas cautelares. Es urgente crear un sistema informático integrado que ayude a salvar vidas.

Mauricio Valdivia Devia

PhD Tte. Crl. (R) Carabineros GEAV

Antonio Andrés Pueyo

PhD GEAV Universidad de Barcelona, España

