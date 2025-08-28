Voto obligatorio y convocatoria

Santiago, 29 de Junio de 2025. Se lleva a cabo el proceso de votación durante las elecciones primarias presidenciales en La Estación Mapocho. Luis Quinteros/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El sentido común, las prioridades y soluciones concretas a los problemas que afligen -día a día- a la mayoría de los ciudadanos, convocarán al electorado en las próximas elecciones presidenciales.

Téngase presente .

Marcos A. Ceresuela M.