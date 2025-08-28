Voto obligatorio y convocatoria
SEÑOR DIRECTOR:
El sentido común, las prioridades y soluciones concretas a los problemas que afligen -día a día- a la mayoría de los ciudadanos, convocarán al electorado en las próximas elecciones presidenciales.
Téngase presente .
Marcos A. Ceresuela M.
