Marley Coffee: Aprovecha tu descuento en Marleycoffee.cl ¡y disfruta tu café o accesorios favoritos!

Para un poco de la rutina y disfruta de un momento de café de calidad y rico gracias a Marley Coffee, una marca reconocida, con una onda especial y que, todos los martes, tiene un beneficio exclusivo para todos nuestros socios.

En marleycoffee.cl puedes encontrar de todo, desde accesorios como tazas, cafeteras y termos; hasta, por supuesto, café en grano o molido de gran calidad. Te invitamos a probar el café molido saborizado, con sus leves notas de sabor y aromas diferentes, la experiencia cafetera ¡es de otro nivel! Y para que lo lleves a todos lados, en su web encuentras unos preciosos mugs.

Para que puedas recargarte de energía con Marley Coffee sin pagar de más, los socios del Club la Tercera tienen un exclusivo descuento: todos los martes 25% de descuento con el código que puedes descargar a continuación.

Beneficio no acumulable con otras promociones. No válido para máquina Rise Up.