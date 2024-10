Spa One & Only: Un Spa de Experiencias Sensoriales y Bienestar Integral

Desde hace 17 años, Spa One & Only ha sido sinónimo de bienestar y relajación, ofreciendo a sus clientes una experiencia sensorial única que promueve la desconexión en un ambiente acogedor y exclusivo. Este spa, con una sólida trayectoria en el mundo del autocuidado, cuenta con más de 20 servicios diseñados para fomentar la sanación y el bienestar integral.

Masajes de Primera Clase Spa One & Only se especializa en masajes que buscan aliviar el estrés físico y mental. Entre sus tratamientos más destacados están:

Masaje Integral : Ideal para quienes buscan un equilibrio entre cuerpo y mente.

Masaje de Relajación : Perfecto para quienes necesitan desconectar y recargar energías.

Masaje Descontracturante : Un tratamiento que alivia tensiones musculares profundas.

Masaje Dúo : Para quienes desean compartir una experiencia de relajación en pareja.

Masaje Antiestrés: Diseñado para combatir el estrés y las tensiones del día a día.

Terapias Energéticas Spa One & Only va más allá de los masajes tradicionales, destacándose por sus terapias energéticas. Estos tratamientos están pensados para quienes buscan una sanación más profunda, que no solo aborde el bienestar físico, sino también el mental, emocional y espiritual.

Beneficio exclusivo para socios de Club La Tercera Durante noviembre y diciembre de 2024, los socios de Club La Tercera podrán disfrutar de un 20% de descuento en todos los servicios los días martes y miércoles.

Este beneficio no aplica sobre la compra de certificados de regalo y es parte de la #RutaWellness del Club, promoviendo experiencias de autocuidado a precios preferenciales.

Para más información sobre sus tratamientos y servicios, visita Spa One & Only.