The Boss Hair Club & Spa: Eleva tu estilo con un 30% de descuento exclusivo

The Boss Hair Club by Sebastían Ferrer, ubicado en Isidora Goyenechea 3000, es más que una peluquería: es un espacio de identidad y expresión personal donde cada cliente recibe un servicio exclusivo y adaptado a su estilo. Con un enfoque en calidad y atención a los detalles, The Boss se especializa en cortes de alta precisión, barbería tradicional y tratamientos personalizados, ofreciendo un servicio de lujo en un ambiente que fusiona el diseño contemporáneo y el confort.

El equipo de profesionales de The Boss Hair Club trabaja bajo los más altos estándares, ofreciendo una variedad de servicios que incluyen cortes de pelo modernos y tratamientos capilares especializados. Cada servicio es una experiencia completa, pensada para aquellos que valoran la calidad en el cuidado personal. Además, The Boss Hair Club se enorgullece de crear un entorno relajado y profesional, donde cada cliente puede desconectar del día a día y disfrutar de un trato premium.

Beneficio para socios de Club La Tercera: #RutaWellness

Durante noviembre y diciembre de 2024, los socios de Club La Tercera pueden disfrutar de un 30% de descuento en todos los servicios de lunes a jueves. Presenta tu membresía y experimenta la diferencia de The Boss en cualquier servicio de la exclusiva carta de cuidados y estilo.

El lugar perfecto para un cambio de look o para mantener tu estilo único

Ya sea que busques un cambio radical o simplemente mantener tu estilo con precisión, The Boss se convierte en el lugar ideal. El equipo está siempre al día en tendencias de moda y técnicas avanzadas, garantizando que cada cliente reciba un servicio que se ajuste a su personalidad y necesidades.

Para más detalles sobre sus servicios y para agendar una cita, visita The Boss.