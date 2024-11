Vive una experiencia inolvidable con las promociones exclusivas de Club Med

Beneficio válido en la Chile del 25/11/2024 hasta el 02/12/2024, ambas fechas inclusive, para los socios titulares y adicionales de Club La Tercera (los “socios” y las “tarjetas”). Club Med ofrecerá a sus clientes (i) hasta un 25% de descuento, sin tope y en el acto, en estadías de resorts de club med de nieve seleccionados en los Alpes europeos para estadías de 7 días en fechas seleccionadas y, adicionalmente, los socios accederán de manera exclusiva (ii) a un equipo de esquí completo bonificado por reserva y por tarjeta. a saber: Club Med Val Thorens del 19/01/2025 al 09/02/2025 y del 13/04/2025 al 20/04/2025; Club Med Tignes del 02/02/2025 al 09/02/2025 y del 23/03/2025 al 30/03/2025; Club Med Les Arcs Panorama del 26/01/2025 al 02/02/2025 y del 09/02/2025 al 16/02/2025; Club Med Pragelato del 09/02/2025 al 16/02/2025. Para acceder al beneficio del equipo de esquí completo bonificado deberá llamar al 800914396 de 9.30 a 18.30 horas e informar el número de reserva en caso de compra online. El equipo gratis incluye: tabla de esquí o snowboard, botas y bastones, todo de categoría “sport” Los equipos podrán ser utilizados durante 6 días de la semana, de lunes a sábado inclusive. El beneficio solo aplica a estadías, no incluye vuelos ni traslados. válido para compras a través de venta telefónica con un agente de viajes llamando al 800914369, online www.clubmed.cl o con un agente de viajes. Promoción no combinable ni acumulable con otras promociones vigentes. No válido para compras realizadas a través de plataformas de pago y/o agregadores. Pueden aplicar restricciones. Club Méditerranée Argentina S.R.L., CUIT 30599942153, Cerrito 1186, CABA.