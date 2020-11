La cuenta regresiva: Trump versus Biden

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos es el tema del ciclo de Conversaciones LT, Camino a la Casa Blanca, conducido por el editor del podcast de La Tercera, Crónica Estéreo, Francisco Aravena. Tal como durante la cobertura del plebiscito constituyente, el editor de audiencias, Sebastián Rivas, estará revisando los resultados y analizando las tendencias estado por estado en nuestra mesa de datos.

Para el segundo capítulo del ciclo, titulado La cuenta regresiva, los invitados son Darío Paya, ex Embajador de Chile ante la OEA; Karen Poniachick, analista de política internacional y ex ministra de estado; Gonzalo Díaz, cientista de datos del diario The New York Times; Juan Pablo Garnham, periodista del diario The Texas Tribune; José Manuel Simián, abogado y periodista residente en New York.