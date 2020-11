Las elecciones presidenciales en Estados Unidos es el tema del ciclo de Conversaciones LT, Camino a la Casa Blanca, conducido por el editor del podcast de La Tercera, Crónica Estéreo, Francisco Aravena. Tal como durante la cobertura del plebiscito constituyente, el editor de audiencias, Sebastián Rivas, estará revisando los resultados y analizando las tendencias estado por estado en nuestra mesa de datos.

Para el primer capítulo del ciclo, titulado Las claves de una elección crucial: Trump versus Biden, los invitados son Hernán Felipe Errázuriz, ex Canciller y miembro del Consejo de Política Exterior del Ministerio de RR.EE.; Catherine Reyes-Housholder, académica del Instituto de Ciencia Políticas de la Universidad Católica; Sebastián Edwards, economista y columnista de La Tercera, residente en Los Ángeles; Sergio Urzúa, economista y profesor de la Universidad de Maryland; Boris Muñoz, Editor de The New York Times (entrevistado por el Editor de Mundo, Alejandro Tapia).