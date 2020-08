La ruta de Harry Potter en Londres

Reino Unido fue el principal proveedor de los escenarios para la franquicia creada por J.K. Rowling. Si bien la mayoría de las escenas fueron filmadas en sets de grabación, muchas de estas tomaron lugar en locaciones reales como castillos, universidades, parajes escoceses y las calles de Londres.

Y es esta última, la ciudad del Big Ben, la que concentra más posibilidades de ver en la vida real, los sitios que formaron parte de una o más películas de Harry Potter.

Cuando descubrió que no era un niño normal

El zoológico de Londres, ubicado en el parque Regent’s, fue uno de los primeros lugares mencionados en la saga y tiene más relevancia de lo que se cree. No solo descubrió allí que no era un niño común y corriente al tener la habilidad de hablar con una serpiente y luego encerrar a su primo en la jaula, además, en la segunda entrega se dio cuenta que incluso en el mundo de la magia, hablar con reptiles no es normal. El lugar exacto es la casa del reptil.

No solo heredó magia

Una vez que Hagrid logró sacarlo de la casa de los Dursley, inmediatamente lo llevó a comprar todo lo necesario para su primer año en Hogwarts, pero antes, fueron al Banco Gringotts. La fachada de aquel recinto manejado por duendes está en los estudio Warner Bros., pero el interior fue rodado en la embajada de Australia, ubicada en la calle Strand.

Cada vez más cerca del mundo de los magos

El Callejón Diagon es el límite entre el mundo de los brujos y de los muggle, y fue ese uno de los primeros lugares en que Harry supo más de su historia familiar y de él mismo. El mercado Leadenhall, ubicado en Lime Street con Leadenhall Place, fue el lugar que inspiró la calle donde todos los magos y brujas compran lo necesario para a aprender a usar sus poderes.

Camino a Hogwarts

Para llegar a la famosa escuela de magia y hechicería se debe tomar un tren desde la estación, pero no como cualquier mortal. El andén es el 9 y ¾ , ubicado entre el andén 9 y 10 en la ficción, pero que en la realidad está a un costado de la Estación King's Cross. Este regalo para los fanáticos de Harry Potter, consiste en un carrito a medio incrustar en la pared emulando el efecto mágico de la historia. Allí prestan una bufanda y una varita para posar y tomar una foto. Además, en la misma estación hay una tienda que vende todo tipo de artículos oficiales de la saga.

Si bien utilizaron el interior de King's Cross para filmar, la fachada externa corresponde a la estación St. Pancras, las cuales están conectadas, pero se diferencian en que la primera es para viajes nacionales y la segunda hacia el extranjero.

El cuartel de la Orden del Fénix

Grimmauld Place en Claremont Square, es una calle con la estética clásica de la arquitectura londinense: edificios contiguos de entre 4 y 6 pisos de altura en colores sobrios. Fue en esa calle que la producción de Harry Potter decidió filmar la residencia de Sirius Black y por ende el lugar de reunión para la Orden del Fénix. Esta calle ha sido utilizada en otra producciones por el estilo victoriano de esta y por ser poco concurrida, un ejemplo es Sherlock Holmes protagonizada por Robert Downey Jr.

Es posible llegar caminando dos cuadras desde la estación Angel.

Una sanción injusta

Estación Westminster es una de las estaciones de metro más concurridas de Londres por estar ubicada en el centro de la ciudad, y ser el punto de partida para quienes quieren visitar dos lugares cruciales: los Palacios del Parlamento y la Abadía de Westminster. En la quinta entrega -La Orden del Fénix- Harry y el Sr. Weasley utilizan esa estación de metro para dirigirse al Ministerio de Magia para que Harry responda por haber usado magia frente a un muggle. Aunque, en la práctica, no tiene mucho sentido considerando que filmaron como si el Ministerio estuviera en Scotland Yard (a dos cuadras de la estación Westminster).

Comienza la búsqueda

En Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1, Harry, Ron y Hermione escapan de los mortífagos desde La madriguera y llegan a Picadilly Circus. Esta es una intersección que conecta las principales calles comerciales con la avenida de los teatros. De hecho, Hermione explica que eligió ese lugar porque solía ir al teatro con sus padres.

Rompiendo el hechizo

En las afueras de Londres, específicamente en Leavesden, se ubican el Making of Harry Potter. Allí Warner Bros, concentra los sets de grabación y todos los elementos usados en las películas desde La piedra filosofal hasta Las reliquias de la muerte.