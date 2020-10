Halloween: maquillaje inspirado en ídolos de la música

David Bowie

El Duque blanco fue uno de los artistas más multifacéticos en cuanto a estilo musical y estética de vestuario. Sin lugar a dudas, su caracterización para Aladdin Sane es un ícono pop con el rayo rojo y azul que atraviesa su rostro.

Michael Jackson

"Thriller" no solo es uno de los mayores éxitos del Rey del pop, además es un tema obligado cada Halloween, sobretodo considerando que su videoclip -en formato de cortometraje de terror- es uno de los más famosos de la historia.

Marilyn Manson

El artista de la banda homónima es uno de los referentes del género metal. Con su rostro pálido y maquillaje que destaca únicamente sus ojos y boca, la caracterización evoca al oscurantismo, al igual que su música.

Kiss

Los hombres de "I was made for loving you" no salen al escenario sin sus rostros blancos y dibujos característicos en color negro: un felino, un estrella, y dos 'antifaces'. En este tutorial -gestionado por Cosmopolitan- el mismo Genne Simmons explica cómo replicar el maquillaje de Kiss.

Amy Winehouse

La privilegiada voz contemporánea en el Soul, Jazz y R&B, tenía un estilo propio con su larga melena que formaba un gran jopo, y su delineado grueso felino.