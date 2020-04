Leaving Neverland: las consecuencias del documental en los negocios de Michael Jackson

Tras conocerse el testimonio Wade Robson y James Safechuck, dos jóvenes que admitieron ser abusados durante su niñez por Michael Jackson, la carrera póstuma del cantante se creía ver afectada.

A dos semanas del estreno de Leaving Neverland, el documental que devolvió a la luz pública la figura del fallecido cantante, Rolling Stone hizo un recuento de las secuelas que provocó las nuevas denuncias en el legado de Jackson y la viabilidad financiera de su herencia.

https://www.youtube.com/watch?v=R_Ze8LjzV7Q

Derechos y licencias

En 2018, Sony Entertainment gastó 250 millones de dólares para asegurar los derechos de distribución de la música de Jackson por un plazo de siete años. En conversación con la revista, Jamie Salter, fundadora y CEO de ABG, compañía que maneja las licencias de los herederos de Jackson y otros artistas muertos, explicó previo al estreno del documental en el festival de Sundance que no había recibido ninguna llamada sobre los problemas del cantante.

En relación a las acusaciones de Robson y Safechuck, Salter explicó: "Cuando estás en la industria del entretenimiento, sabes que hay noticias verdaderas y noticias falsas. Y muchas veces no sabes cuál es la verdadera... Honestamente, es una vieja historia. Toda prensa es buena prensa. Honestamente, no me llamó nadie. Ni un mensaje. Quizás después de que salga. Todo el mundo dice que estos tipos cambiaron sus historias 17 veces. Es difícil creer lo que es verdad y lo que no lo es".

Salter admitió no estar preocupada por el impacto que podría provocar el documental. "Lo peor sería que me llamara el titular de la licencia para cancelar. En ese caso, iríamos a su competidor más cercano y haríamos un contrato con ellos", sentenció.

Tras la publicación de Leaving Neverland, Salter no respondió los llamados del medio.

Efectos en las reproducciones

Una forma de medir las consecuencias de las acusaciones son los números en las radios y servicios como Spotify o Apple Music. Si bien es conocido que radios de Nueva Zelanda, Canadá y Chile anunciaron que dejarían de pasar su música por completo, los temas del intérprete sigue 'viva' en las plataformas de streaming.

Por ejemplo, Nielsen Music afirma que la música solista de Jackson marcó 16.497.000 de reproducciones la semana después del estreno del documental -3 y 4 de marzo específicamente-. Dicha cifra se encuentra dentro el rango normal que mantienen los temas del 'Rey del Pop', entre 16 y 17 millones de escuchas por semana.

Además, la música de Jackson sigue estando presente en distintas playlists de Spotify, siendo su trabajo parte de 'All Out 80s', que tiene casi 5 millones de seguidores. Respecto a "This Is Michael Jackson", playlist personal del artista en la plataforma, esta mantiene más de un millón de seguidores.

https://www.youtube.com/watch?v=4V90AmXnguw

Los recuerdos de la leyenda

Al igual que los productores de Los Simpson, diferentes instituciones se han encargado de esconder elementos que mantengan el recuerdo de Michael Jackson. Por ejemplo, el Children's Museum of Indianapolis retiró un par de guantes del cantante, un sombrero y un póster autografiado por el creador de "Scream". Chris Carron, encargado de la colección del museo, señaló que "cuando descubres historias nuevas, ves las cosas históricas de otro modo, y después a veces reevaluas lo que es apropiado -exhibir-".

[caption id="attachment_76083" align="aligncenter" width="540"]

Guante y sombrero de Michael Jackson pertenecientes al Children's Museum of Indianapolis.[/caption]

Otro de los ataques en contra de la imagen del fallecido ídolo fue realizado por la marca Louis Vuitton, la cual anunció que ya no creará prendas del show de ropa masculina del diseñador Virgil Abloh para el desfile Otoño 2019, las cuales fueron inspiradas en el vestuario de Jackson.

El gigante de la moda enfatizó que no era consciente del documental ni de sus denuncias cuando estrenó la colección en enero, antes de la exhibición del filme en Sundance. El diseñador afectado habló sobre su decisión de basar su obra en el estilo del creador del 'moonwalker': "Soy consciente de que, luego de este documental, el desfile causó reacciones emotivas. Condeno estrictamente toda forma de abuso infantil, violencia o cualquier violación de un derecho humano".

Así también, la red social Care2 que conecta activistas en todo el mundo, realizó una petición para exigirle al Mandalay Bay Hotel y al casino de Las Vegas que retiren la estatua de Michael Jackson y cancelen el show del Cirque du Soleil, "Michael Jackson One"-presentación en la que participaron los chilenos Power Peralta-, petición que actualmente posee más de 13 mil firmas.

Tras el estreno de Leaving Neverland, el espectáculo circense sigue en cartelera con dos funciones por día. Es más, la mayoría de las entradas para las fechas futuras ya se encuentran agotadas.

https://www.youtube.com/watch?v=birO0gx8vXI

Descontento público

Diferentes celebridades a lo largo del mundo han expresado su apoyo hacia Robson y Safechuck. Ellen DeGeneres, Sia o Amanda Palmer son algunos de los 'famosos' que confían en el relato de las víctimas, aunque ninguna de ellas mencionó a Jackson, compartiendo mensajes acerca de creerles a los supervivientes de abusos sexuales.

En cuanto a los fanáticos que defienden la imagen del 'rey', desde que se conoció la creación de la pieza documental han defendido ruidosamente el recuerdo del cantante en varias oportunidades. El acto más provocativo a la fecha fue la recolección de fondos para crear una serie de afiches publicitarios que proclaman la inocencia de Jackson, los cuales aparecieron brevemente en los buses del Reino Unido.

El ruido generado por el filme, parece haber afectado la opinión pública que ronda en la figura de Michael Jackson, más no en el legado financiero del artista, el cual según Forbes continúa generando ingresos a una década de su muerte, sumando una fortuna de más de 400 millones de dólares.