De Dylan a Sex Pistols: fina selección en los pasillos de Youtube

Bob Dylan

Habla el mesías

1965 marcó un antes y un después en la carrera de Bob Dylan. En julio había provocado algo parecido a un cisma en el festival folk de Newport al presentarse con guitarra eléctrica. El mesías acústico traicionaba sus raíces, pero sabía que, si quería hacerse escuchar en el momento en que el rock se afianzaba como expresión de arte gracias a The Beatles, tenía que conectarse a la corriente. El 3 de diciembre, con los ecos de Newport y el éxito de Like a rolling stone, llegó a San Francisco para ofrecer esta conferencia de prensa previa a tres shows en Berkeley. Durante 51 minutos de preguntas y respuestas, algunas formuladas por Allen Ginsberg y Bill Graham, Dylan ofrece lo mejor de su ingenio y mordacidad. A la vez se muestra serio, hosco y analítico.

The Beatles

John, Paul, George y Jimmie

Las palabras mágicas para teclear en el buscador son The Beatles 6 june 1964. El resultado arroja un video de cinco minutos y medio que muestra en vivo a los Fab Four en compañía de Jimmie Nicol, el baterista que reemplazó a Ringo Starr durante la primera quincena de junio de 1964, producto de una aguda amigdalitis que obligó su hospitalización. Con una gira ad portas por Dinamarca, Países Bajos, Hong Kong y Australia, y a pesar de la oposición de George Harrison, el productor George Martin convocó a Nicol. El 4 de junio de 1964 el batero debutó en Copenhague vistiendo la ropa de Ringo que le quedó estrecha. Según Paul, el reemplazante estaba tan embelesado por la cantidad de mujeres que no escuchó la partida de She loves you. Jimmie Nicol le sacó partido a sus fugaces días como un Beatle. Junto a Lennon se fue en busca de amor tarifado por Amsterdam y dio entrevistas para la TV. ¿Cómo tocaba? El video sugiere que Ringo jamás estuvo en riesgo.

Los Prisioneros

Él es mi ídolo

“No me gustaría tener una historia mía así típica estrella de rock”, dice Jorge González sentado junto a Los Prisioneros en la sala de clases donde compartieron la enseñanza media. Es 1987, el trío es por lejos la banda del momento y Cristián Galaz registra para Ictus-Teleanálisis la significancia del grupo. El reporte arranca con imágenes de un recital en el Estadio Chile con notoria presencia de carabineros. “Prohibiciones como la del Festival de Viña”, comenta González cuando habla de la censura, “mucha gente tiene la impresión de que si subimos a un escenario podemos dejar cualquier cagada, lo que es cierto”.

Ramones

Te odio hasta el final

Es una de las rivalidades clásicas del rock. Johnny y Joey apenas se dirigieron la palabra en dos décadas. El guitarrista de The Ramones se quedó con la chica del cantante en 1982 y desde entonces no hubo más diálogo. Ese es el comidillo para comprender lo siguiente en Johnny Ramone The Last Interview: el guitarrista no le da mayor crédito a la voz del grupo en esta última entrevista donde repasa la carrera de la banda. Asegura que el look de chaquetas de cuero y zapatillas fue decisión entre él, Dee Dee y Tommy. Brutalmente sincero, Johnny da una cruda opinión de bandas como Blondie y Talking Heads, las razones de tocar rápido y sin pausas, y sus influencias musicales donde no había espacio para la música afroamericana. “Soy blanco”, aclara Johnny.

Rockpalast

Un palacio dorado

El palacio del rock, según la traducción del alemán, es un programa de música en vivo que data de 1974 emitido por la cadena pública WDR. Esta semana subieron un manjar, una presentación en 2009 de Them Crooked Vultures. No todo es rockero: un show de Morcheeba está entre los más reproducidos. Son miles los artistas que se han presentado y sus archivos, espectaculares. A la segura con Peter Gabriel en 1978 cantando éxitos como Solsbury Hill; Tears for fears en 1983 antes del éxito mundial, y The Smiths al año siguiente interpretando éxitos como Hand in glove.

Disquería Amoeba

¿Qué hay en mi bolsa?

La disquería Amoeba de Los Angeles es un sueño para melómanos, un galpón lleno de discos donde además hay un pequeño escenario para tocatas. Una visita a Amoeba es para salir cargando bolsas y bajo esa lógica esta maravillosa sección titulada What’s in my bag del canal de la tienda en Youtube, invita a músicos reconocidos a husmear entre sus estanterías, elegir cuanto les plazca y luego comentar las preferencias en una relajada conversa. La sección funciona como una guía para descubrir artistas y discos de los géneros más diversos según las opiniones de connotados como Flea, Grimes, Dave Grohl y Duran Duran. Estrellas latinas como Juanes, Ana Tijoux y Mon Laferte han sido invitadas.

Sex Pistols

Niño problema

La regla para aparecer en este documental titulado Sid! By those who really knew him es haber conocido al trágico bajista de The Sex Pistols. El listado incluye a Jah Wobble de Public Image Limited, Steve Severin de Siouxsie and The Banshees, David Vanian y Rat Scabies de The Damned, Glen Matlock, el bajista al que reemplazó en los Pistols y el manager Malcolm Mclaren, Viv Albertine de The Slits y Marco Pirroni de Adam & The Ants. Todos protagonistas de aquella era para desentrañar la biografía y el rol en el punk del ícono fallecido a los 21 años. Las luces y sombras de Sid Vicious quedan definidas. Podía ser encantador pero también comportarse como un rufián capaz de amenazar con arma blanca a una mujer. Consciente de su atractivo y carisma, moría por ser famoso. A pesar del mito sobre su incompetencia tenía talento musical innato.