Series imperdibles: los expertos recomiendan

Josefina Fernández, guionista

Mindhunter

Thriller sicológico de David Fincher. Impecable y adictivo. El estreno de la segunda temporada fue el pasado 16 de agosto, momento perfecto para hacer maratón de la primera.

Ver Mindhunter en Netflix.

River

Es de hace algunos años pero no quiere decir que esté obsoleta. Una maravillosa serie policial inglesa, con la sobriedad que sólo los británicos tienen.

Ver River en Netflix.

The Wire

La madre de las series policiales como las conocemos. Ahora con tanta oferta es bueno volver a revisar los clásicos.

Ver The Wire en HBO GO.

Life on Mars

Una joya inglesa. Es tan buena que David Bowie les dio el nombre de su canción para el título. Un policía de Manchester tiene un accidente en el año 2006 y despierta trabajando en su misma división pero en el año 1973. También se puede ver en Filmin.

Ver Life on Mars en Amazon Prime Video.

Francisco Ortega, escritor

El ministerio del tiempo

Serie española sobre viajes en el tiempo, centrada en un ministerio encargado de solucionar problemas en el pasado de la historia española. Nada se explica, nada tiene lógica, nada es rebuscado (como Dark) y todo descansa en los personajes y su carisma. Uno los quiere a ellos y deja pasar las incoherencias argumentales. Harto humor negro y una buena clase en clave ficción de la historia de España.

Ver El ministerio del tiempo en Netflix.

Doom Patrol

La Doom Patrol fue en los 60 la respuesta en ácido y rock sicodélico a los X-Men de Marvel. La premisa es idéntica. Un científico lisiado y millonario guía a un grupo de jóvenes inadaptados con superpoderes. La serie lleva esto al extremo. Los desadaptados son freak monstruosos, los poderes los afectan a ellos y al mundo que los rodea. No es una serie de cómic, es un viaje en ácido.

Perros de Berlín

Un policía honesto y un policía corrupto hacen equipo para solucionar el asesinato del mejor jugador de la selección alemana de fútbol, un goleador de origen turco. Neonazis, mafia rusa, mafia turca, la verdad oculta bajo la supuesta ciudad más segura de Europa y un curioso cameo de Santiago de Chile y una ANFP con trapos casi tan sucios como su homóloga germana. Un thriller futbolístico y otra muestra más de la gran salud de la ficción TV alemana.

Ver Perros de Berlín en Netflix.

Luis Ponce, guionista

Eastbound & Down / Vice Principals

Danny McBride, co creador y protagonista de estas comedias de HBO, es un gusto adquirido. En las dos primeras interpreta a un tipo de gringo blanco racista, vulgar, misógino y megalómano que, hace diez años, funcionaba como un espejo divertido y horroroso del "estado actual del héroe americano", como lo definía por entonces el mismo McBride. El chiste siempre fue a costa del personaje y su incapacidad de verse tal cual es. Pero hoy en día, con un ejemplar de esos dirigiendo el país desde la Casa Blanca, el asunto puede parecer más trágico que gracioso. Ambas series se sustentan además por la excelente dirección de Jody Hill y David Gordon Greene, que logran inyectar emoción a lo que de buenas a primeras es un bacanal de chistes subidos de tono y excesos varios, siempre con un excelente y ecléctico soundtrack. El mismo trío retorna el próximo mes con una nueva comedia por HBO, The Righteous Gemstones (2019), donde al parecer McBride interpreta un personaje cortado por la misma tijera: un tele evangelista movido por sus instintos más básicos, actuando esta vez en nombre de Nuestro Señor Jesucristo.

Ver Eastbound & Down en HBO GO. Ver Vice Principals en HBO GO.

Terriers

Esta es una joyita muy bien escrita y actuada que no pasó de una primera temporada. Una pareja de detectives privados en una localidad playera californiana lidian con sus pequeñas miserias y una serie de casos de mierda, hasta que se ven envueltos en un gran caso de corrupción (que como ocurre tantas veces este tipo de historias, involucra a peces gordos y una millonaria inversión en bienes raíces). Hay series norteamericanas que han tratado sin éxito trasladar a la televisión la sensibilidad del noir. Muchas veces se quedan en la forma (Mob City, I am the night). Terriers califica sin mayor esfuerzo como noir, un primo hermano de Lebowski y de Inherent Vice que no recibió en su minuto el amor y reconocimiento que merece.

Ver Terriers en Amazon Prime Video.

Rodrigo Munizaga, periodista

Fleabag

La mejor comedia inglesa de los últimos años, donde Phoebe Waller-Bridge escribe y protagoniza la historia de una treinteañera en crisis, impredecible, que le habla a la cámara y que mezcla risas y drama en escenas brillantes. Sus dos temporadas, que son cortas, están en Amazon Prime. Su segundo ciclo es lo mejor en lo que va de este año.

Ver Fleabag en Amazon Prime Video.

El marginal

Serie argentina sobre un infiltrado en una banda que funciona desde la cárcel, donde se habla sucio y en la que es imposible adivinar cómo sigue. Maneja la tensión como pocas ficciones y sus libretos son clave para que todo funcione. Diosito, mejor personaje de todos. Sus dos primeras temporadas están en Netflix y la tercera se acaba de estrenar en Argentina.

Ver El marginal en Netflix.

Euphoria

Los adolescentes de hoy retratados con dureza en medio de drogas, alcohol y mucho sexo, real y virtual. La serie revelación de este año que está en HBO Go y que visualmente atrapa, junto a actuaciones muy naturalistas y mucha atmósfera. Es un drama pero también da terror que la generación centennial está más perdida que sus predecesoras. Una ficción que parece documental.

Ver Euphoria en HBO GO.

Daniel Villalobos, escritor y guionista

Into the dark

Es una serie antológica de historias de terror inspiradas en alguna festividad (4 de julio, navidad, Halloween) y es, como todas las antologías, irregular. Pero sus puntos altos (Pooka, Down, Todo lo que destruimos) superan el promedio del género no sólo en televisión, sino además en cine. Produce Blumhouse.

Ver Into the dark en Amazon Prime Video.

Russian Doll

Cada vez que muere, una mujer vuelve al mismo momento en el baño de un departamento en el corazón de una fiesta. Es el recurso de El día de la marmota, pero de una manera que expande el original, lo cuestiona y, a la larga, lo supera. En Netflix.

Ver Russian Doll en Netflix.

The Terror

Ya viene la segunda temporada, pero la primera fue tan poco difundida que merece mención. Es la historia de una expedición militar que en 1846 intenta llegar al Ártico, de lo que encuentran en el camino y del horror carpenteriano que despierta en ellos el blanco y la nada polar. Tiene un nivel altísimo.

Ver The Terror en Amazon Prime Video.

La frecuencia Kirlian

Cada noche, desde una radio en un pueblito perdido en la provincia de Buenos Aires, un locutor sin rostro cuenta las historias del lugar. Son historias de fantasmas, zombies y horrores subterráneos. Más que una serie animada, es un radioteatro con dibujos encima. Y es estupendo.

Ver La frecuencia Kirlian en Netflix.

Matías De La Maza, periodista

Fleabag

La serie que tuvo la mejor temporada del año; creada, escrita y protagonizada por la británica Phoebe Waller-Bridge, es una serie con sólo dos temporadas de seis capítulos cada una (y ahí se acaba), que sigue a una mujer de vida algo caótica, y sus desventuras personales y con su familia. La protagonista es deslenguada, muy carismática y de una líbido algo descontrolada, pero su historia sirve para hacer una reflexión muy empática sobre el dolor, la familia, la soledad y el amor.

Ver Fleabag en Amazon Prime Video.

¿Por qué no te vas?

Una serie de gags de comedia que pasó muy piola en Netflix, pero que tiene el humor más creativo, absurdo e hilarante del año. El creador del espacio, Tim Robinson, protagoniza una serie de sketch sobre situaciones incómodas que destacan lo ridículas de las interacciones humanas, y la rabia contenida que muchos andan cargando siempre. Definitivamente no es para todos, pero quienes gozan del humor exagerado y sin sentido encontrarán una joya aquí.

Ver ¿Por qué no te vas? en Netflix.

Bonding

Con el éxito de Sex Education, esta otra "comedia sexual" de Netflix pasó más desapercibida, pero es igual de disfrutable. Cuenta la historia de una universitaria que de noche trabaja de dominatrix, y cómo recluta a su tímido y gay mejor amigo para ser su asistente. Hay que tener estómago fuerte para algunos de los fetiches que muestra, pero el corazón de la serie está en las trancas sociales de sus protagonistas, que son adorables. Capítulos cortitos además, fáciles de maratonear.

Ver Bonding en Netflix.

Ana Josefa Silva, periodista

Los Romanoff

Aunque tuvo críticas mixtas a mi el concepto me parece muy entretenido, de tomar la historia rusa desde los Romanoff pero solo como pretexto porque los capítulos son independientes y pueden transcurrir en cualquier época y lugar. Por ejemplo, en un episodio se está filmando una película sobre los Romanoff. La serie, que la vi en Amazon, es del creador de Mad Men y la crítica la juzgó un poquito como a Black Mirror y eso le jugó un poquito en contra.

Ver Los Romanoff en Amazon Prime Video.

The Night Manager

Es extraordinaria y la echo de menos. También la vi en Amazon, una miniserie británica/estadounidense basada en la novela de John le Carré, siempre efectivo, mucho suspenso y drama. Tiene a Tom Hiddleston en el rol principal y como antagonista a Hugh Laurie, dupla feroz, ese es el nivel de tensión en ambientes muy elegantes y sofisticados con toda la podredumbre detrás, mezcla de espionaje y suspenso que te mantiene tensa los seis episodios. Ojalá no hagan una segunda temporada.

Ver The Night Manager en Amazon Prime Video.

Bonusfamiljen

Es una serie sueca y está en Netflix. Habla desde la comedia hasta el drama de lo complicado que son las familias contemporáneas ensambladas con un tratamiento muy inteligente, agudo y entretenido. Hay una pareja de piscoterapeutas que le dan un toque muy singular a la serie. Retrata lo que ocurre con las familias modernas. Los chicos viven semana por medio en las casas de sus progenitores que a su vez tienen sus nuevas parejas en el contexto de la muy liberal Suecia.

Ver Bonusfamiljen en Netflix.

Patricio Cuevas, periodista y académico

Battlestar Galactica

No existe mejor serie de televisión que ésta, por su capacidad de crear mundos coherentes, porque existe un conflicto tecnológico, de clases y de supervivencia, porque sus personajes son retorcidos y contradictorios, y porque su tensión política se entrelaza con preguntas esenciales de naturaleza filosófica. En medio de intrigas y misterios hay preguntas sobre qué somos o hacia dónde nos dirigimos. La tuve que ver pirateada después de que la dejaron de pasar en una señal de cable a fines de 2009. Ciencia ficción para los que aborrecen la ciencia ficción.

Ver Battlestar Galactica en Amazon Prime Video.

The Sopranos

Suena como obvio, supongo. No puedes saber qué es una serie de televisión o por qué es un formato relevante para la cultura popular si no ves la historia de la familia Soprano, centrado todo en Tony, un matón irrestricto con problemas existenciales y crisis de pánico. Todo corre peligro acá, incluso su terapeuta. Durante sus seis temporadas la vida de todos tuvo un universo paralelo en esta serie. James Gandolfini sigue siendo extraordinario como personaje principal.

Ver The Sopranos en HBO GO.

Fargo

Parecía improbable que la matriz de la maldad, la estupidez y la casualidad pudiesen ser reproducidos con el sarcasmo, el humor y el desapego con el que Joel y Ethan Coen habían construido su película del 96. Pero ya lleva 3 temporadas y tenerla disponible en un servicio masivo de streaming es un lujo. Para los obsesivos, lo mejor es encontrar referencias a la película original en varios momentos de la serie. Y para quienes quieren aprender a escribir buenos guiones, esta es una masterclass.

Ver Fargo en Netflix.

Twin Peaks

Cómo algo así llega a un servicio de streaming masivo, no tiene explicación. Cómo es posible que David Lynch pueda subvertir la televisión con una experiencia de esta naturaleza tampoco es posible de explicar. No se trata de algo, sino que es, más bien, una experiencia sensorial que completas dentro de tu cabeza, que tratas de explicar en abstracto y no puedes. Es mejor, en este caso, dejarse llevar con las defensas y explicaciones abajo. Decían que la revolución no iba a ser televizada y yo tengo mis dudas.

Ver Twin Peaks en Netflix.

Ernesto Garratt, periodista y escritor

Neon Genesis Evangelion

Un animé que está de estreno en Netflix y que a pesar de ser de mediados de los 90 sigue siendo visionario y extremadamente adictivo y más las películas que completan todo el significado que tiene es fabuloso. Redefine no sólo el género del kaiju sino también anticipa lo que iba a ser la postura posmodernista frente al animé, es decir, eran emos antes de ser emos. Un gran animé.

Ver Neon Genesis Evangelion en Netflix.

Love, Deaths & Robots

Es una producción de David Fincher. Su sueño era hacer un remake de la película Heavy Metal (1981) en serie pero hizo esto que es como una apuesta por la animación digital más espectacular que puedas con escenas de historias que hablan de ciencia ficción, fantasías y terror de una manera súper novedosa y adulta.

Ver Love, Deaths & Robots en Netflix.

Rick and Morty

Empieza pronto su cuarta temporada y está en Netflix y me encanta porque demuestra que la animación no solo es para niños sino que desarrollan temáticas súper inteligentes y divertidas pero con un humor negro y absurdo que reflejan perfectamente los tiempos que vivimos en las redes sociales.

Ver Rick and Morty en Netflix.

Christian Ramírez, periodista

Years and Years

Está buena siempre y cuando uno se la tome con un granito de sal. En este mundo en que todos buscan la súper excelencia y una serie que parezca cine, es una serie-serie. Transcurre entre 2019 y 2034 con Inglaterra post-Brexit y Trump reelegido. Insisto que a ratos es más teleserie que otra cosa, rescata cosas propias del dramón y de esta obsesión que tienen los gringos porque todo parezca un Rolls Royce.

Ver Years and Years en HBO GO.

The Expanse

La vi hace un rato ya, es de ciencia ficción y se imagina un mundo en el futuro donde Marte se ha colonizado, se transforma en enemigo de la Tierra y compiten por recursos mineros. Me da la sensación que si llegamos hasta allá va a pasar algo parecido, pero es una serie de aventuras también basada en una serie de novelas, un poco como Game of thrones. Estuvo en Netflix, ahora está en Amazon y va una cuarta temporada.

Ver The Expanse en Amazon Prime Video.

The Deuce

Es de estas series del creador de The Wire, que a estas alturas es el Ciudadano Kane de las series. Ahora el tipo se concentra en formatos más concisos y aborda el mundo del porno y la calle en la Nueva York de los 70. Ese siglo XX que cuesta tanto revivir en las películas y la televisión, un espacio al que no puedes entrar si no se falsea, es francamente heavy metal con gran elenco partiendo por James Franco. Se supone que vuelve a fines de año a HBO y este es el momento perfecto para ponerse al día con las dos primeras temporadas.

Ver The Deuce en HBO GO.