Dune devela las primeras imágenes con Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac y Jason Momoa como protagonistas

Fue en 1965 cuando Frank Herbert, autor estadounidense, imaginó un mundo que se ambienta 10 mil años en el futuro, en nuestra misma galaxia, pero regida por un imperio galáctico estructurado por familias nobles que conforman un consejo y responden a un emperador.

Dune fue un éxito literario que posteriormente inspiraría a George Lucas, cineasta que amasó su fortuna y legado con la saga Star Wars. ¿Similitudes? Al menos 36. Pero no es considerada una adaptación en sí, a diferencia del intento de película por parte de Alejandro Jodorowsky en los 70 y el filme de David Lynch de 1984 protagonizado por Kyle MacLachlan, Silvana Mangano, Brad Dourif y José Ferrer.

55 años después, Dune resurge como un preciado producto destinado a la pantalla grande, esta vez, de la mano de Denis Villeneuve. El hombre tras Arrival y Blade Runner 2049 se hizo de la historia de Herbert y encarnó a los personajes con un reparto de lujo.

“David Lynch hizo una adaptación en los años 80 que tiene algunas cualidades muy fuertes. Quiero decir, David Lynch es uno de los mejores cineastas vivos. Tengo un gran respeto por él”, dijo Villaneuve en una entrevista en noviembre de 2017.

“Cuando vi su adaptación, quedé impresionado. Pero no fue lo que había soñado. Así que estoy tratando de hacer la adaptación de mis sueños. No tendrá ningún vínculo con la película de David Lynch. Vuelvo al libro y voy a las imágenes que salieron cuando lo leí”, anticipó el cineasta.

El Dune del nuevo milenio

Según relata Vanity Fair, lo que más recuerda Timothée Chalamet -quien personifica a Paul Atreides- es la oscuridad. Con un rodaje que comenzó a mediados de 2019 en un desierto al sur de Jordania, el protagonista de Call me by your name recuerda que emprendieron camino en la noche para captar el amanecer en cámara.

“Fue realmente surreal. Eran estos paisajes Goliat que uno imagina que existen en el universo, pero no en este planeta", dijo Chalamet refiriéndose a la locación elegida para retratar Arrakis, un lugar en que los humanos son aliens y la especie dominante son unos voraces gusanos de arena que se mueven como dragones subterráneos.

Esta es solo la primera parte de dos producciones a cargo de Villaneuve junto a Warner Bros., quien pretende hacer “lo que los lectores imaginaron al leer la novela”, según dijo a VF. Con su estreno fijado para el 18 de diciembre de 2020 -por ahora- el cineasta lo ve más como una profecía que como una mera aventura espacial.

“Da lo mismo en lo que creas, la Tierra está cambiando, y nos tenemos que adaptar. Por eso creo que Dune, este libro, que fue escrito en el siglo XX, fue un retrato distante de la realidad del petróleo, el capitalismo y la explotación -sobre explotación- en la Tierra. Hoy en días las cosas son peores. Es una historia muy contingente y un llamado a la acción para la juventud”, dijo el director.

El joven Paul Atreides (Chalamet), hijo de Duke Leto (Oscar Isaac) y Lady Jessica (Rebecca Ferguson), es de la poderosa Casa Atreides, pero busca su propio lugar en el mundo. Su padres cambian su acomodada vida en su planeta natal para que lidere la extracción de especias en el árido Arrakis. En aquellas circunstancias, habrá un choque con la Casa Harkonnen, liderada por el Barón Vladimir (Stellan Skarsgård), una monstruosa criatura.

Timothée Chalamet, Stephen Mckinley Henderson, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin y Jason Momoa en Dune

Jason Momoa en Dune

Denis Villeneuve y Javier Bardem en Dune

Oscar Isaac en Dune

Josh Brolin en Dune

Un cambio significativo es la mayor relevancia que tendrá Lady Jessica (Ferguson). Ella es miembro de una secta de mujeres capaces de leer mentes y controlar a las personas con su voz, son quienes manipulan el balance de poder en el universo. La sinopsis describe su personaje como “una sacerdotisa guerrera”.

En la película, Lady Jessica tiene la misión de traer al salvador del universo y también de entrenar a Paul. “Ella es madre, concubina y soldado. Denis fue muy respetuoso del trabajo que Herbert hizo en su libro, pero la calidad de los arcos para muchas mujeres fue llevada a otro nivel. Se hicieron algunos cambios que ahora son hermosamente retratados”, dijo Ferguson a Vanity Fair.

Sin evadir las comparaciones obvias con las producciones de George Lucas, el director canadiense dijo en una entrevista en enero de 2018 que esta versión de Dune sería una suerte de “Star Wars para adultos”, pero en conversación con VF reiteró la relevancia actual de una novela escrita a mediados de los 60.

“Es un libro que trata la política, religión, ecología, espiritualidad -con muchos personajes-. Creo que por eso es tan compleja. Honestamente, es por lejos lo más difícil que he hecho en mi vida”, concluyó el director.

Rebbeca Ferguson en Dune

Sharon Duncan-Brewster en Dune