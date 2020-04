Nuevas reglas para los Oscar: considerarán las cintas estrenadas en streaming y fusionó dos categorías

La pandemia de coronavirus ha provocado una serie de cambios tanto en la rutina de cada persona, como en la economía y en la forma de entretenernos. En esa misma línea, otro de los tantos cambios fue anunciado recientemente por La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Si bien fue polémica la inclusión de producciones de servicios de streaming en las categorías de los Oscar, aún era un requisito que cumpliera un mínimo de proyección en salas de cine. Esta exigencia fue eliminada -temporalmente- considerando la contingencia.

La pandemia obligó al cierre de salas de cine alrededor del mundo, por lo que el streaming puede ser la única vía de publicación para varias cintas. De hecho, en Francia -país sede del Festival de cine de Cannes- permitieron el estreno inmediato vía streaming o formato físico, rompiendo el requisito de un mínimo de 4 meses en salas de cine previo a su lanzamiento en otras plataformas.

Durante una reunión que tuvo lugar el día martes, la junta de gobernadores aprobó que se suspendiera temporalmente el requisito de que una cinta sea proyectada por al menos 1 semana en un cine comercial de Los Angeles County para poder calificar a los Oscar.

Aquellas que fueron lanzadas exclusivamente en formato digital ahora serán consideradas en las categorías de los Premios de la Academia. Sin embargo, esto solo aplica para aquellas que tenían programado su emisión en teatros de cine. Además, el filme debe estar disponible en la Academy Screening Room en un plazo de 60 días desde su debut.

“La Academia cree firmemente que no hay una mejor forma de experimentar la magia de las películas que verlas en un teatro de cine. Nuestro compromiso con ello no ha cambiado y permanece inquebrantable”, dijo David Rubin, presidente de La Academia, y el CEO Dawn Hudson, en un comunicado publicado por Variety.

“Sin embargo, la histórica y trágica pandemia de COVID-19 necesita esta excepción temporal para nuestras reglas de elegibilidad. La Academia apoya a sus miembros y colegas en estos tiempos de incertidumbre. Reconocemos la importancia de que su trabajo sea visto y celebrado, especialmente ahora, cuando las audiencias aprecian las películas más que nunca”, continuó el escrito.

Una vez que los cines abran sus puertas, la cláusula aplicará solo para aquellas cintas que ya fueron estrenadas vía digital, pero las producciones que tendrán que seguir los lineamientos regulares de estrenos teatrales, verán ampliadas sus posibilidades. También serán válidos los cines más allá de Los Angeles County: Nueva York, Chicago, Miami y Atlanta serán incluidos entre las salas válidas para cumplir con ese requisito.

La fusión de dos categorías, nuevos requisitos para Banda Sonora y exigencias para el jurado

El total de 23 categorías de los Oscar será reducido, ya que la Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Sonido serán convertidos en una única categoría.

Para los miembros de la Academia, también habrá cambios. No solo tendrán que cumplir con un mínimo de películas vistas para ejercer su voto, también serán incluidos en su totalidad para elegir la Mejor Película Internacional en su etapa preliminar.

Respecto a la banda sonora, se aplicará que al menos un 60% de la música sea nueva, cantidad que asciende a 80% para las secuelas y franquicias.

Además, en pos de promover la sustentabilidad -y aumentar el uso del Streaming Room-, se eliminará la entrega de cintas en formato DVD a La Academia.

La edición 93 de los Premios de la Academia están programados para el 28 de febrero de 2021.

Nolan versus Cuarón: una vieja contienda sobre cine

En julio de 2017, Christopher Nolan promocionaba su drama bélico Dunkerke cuando dio una entrevista a El Mundo. En ella, se refirió a lo que considera realmente cine: “Lo que ha definido siempre una película es que se vea en un cine. Ni más ni menos. Así que el hecho de que Netflix esté haciendo películas para televisión y que compitan en los Oscar o en el Festival de Cannes sólo significa que utiliza el cine como un arma de promoción”, dijo el director de Inception.

Un par de meses después -en septiembre-, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón se refirió a los dichos de Nolan en su conferencia en el Zoom In Project de Cannon. El director de Children of men -que al año siguiente estrenaría Roma en Netflix- defendió el uso de servicios de streaming.

“A mi manera de ver, es un concepto muy reaccionario. Es como decir que el cine tiene que ser mudo y en blanco y negro. El cine y la fotografía se han desarrollado de la mano de la tecnología y yo defiendo que los creadores puedan usar todos los formatos existentes”, declaró Cuarón llamando a la adaptación del arte a las nuevas herramientas.

“Por otro lado, es tratar de vivir a completo destiempo, el cine es una expresión creativa que se ha desarrollado. ¿O acaso los pintores tienen que regresar a cavernas a pintar? Eso me parece una miopía total; es cierto que se deben de defender y proteger esos formatos, esas posibilidades, de hecho el arte del graffiti no es más que retomar ese arte de las cavernas, pero la expresión humana no se puede limitar”, explicó el ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2019.