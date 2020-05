Los filmes con Ben Affleck y Natalie Portman que la pandemia envió al streaming

Todas las mañanas Jack Cunningham bebe una cerveza mientras se ducha. Es una manera de matar dos pájaros de un tiro, preparándose para ir al trabajo y comenzar un nuevo día como alcohólico. Va a la construcción, se esfuerza como puede, recuerda su fracasado matrimonio y termina en un bar, su segunda casa. Jack, interpretado en la película El camino de regreso por Ben Affleck, fue alguna vez un héroe del básquetbol local que tiró por la borda todos los sueños a cambio de su debilidad por la bebida.

Realizado por Gavin O’Connor, que antes había dirigido a Ben Affleck en El contador (2016), El camino de regreso se estrenó en Estados Unidos el 6 de marzo, pero la consabida pandemia de coronavirus determinó que en varios otros países haya llegado directo al formato de pantalla pequeña. En Chile está disponible para el arriendo y compra en la plataforma Cinépolis Klic, la alternativa doméstica de las multisalas Cinépolis (ex Cine Hoyts), junto a varias otras producciones que arribaron directamente al streaming, sin pasar por salas.

La película es la primera donde Ben Affleck interpreta un personaje que parece hecho a la medida de sus propios fracasos y caídas: al igual que Jack Cunningham, el actor ha vivido la pesadilla del alcoholismo y la consiguiente destrucción matrimonial. En ese sentido, El camino de regreso no sólo es una película, sino que una suerte de terapia, como él mismo lo reconoció. Para suerte de Affleck, el guión le agrega una vuelta redentora al personaje: desde su antiguo colegio le ofrecen la oportunidad de hacerse cargo del equipo de básquetbol local.

En un reciente perfil de Ben Affleck publicado por The New York Times, el director Gavin O’Connor explicaba la participación del actor en la película, filmada en la zona obrera de San Pedro, en Los Angeles. “Creo que de una manera muy artística y al mismo tiempo muy humana, Ben (Affleck) quiso enfrentar sus propios problemas a través de este personaje. Quiso sanarlos”, explicó el realizador.

En el mismo artículo, el propio Affleck reconoció que ciertas escenas le eran totalmente familiares, en particular las que aludían a los hábitos con la bebida de Jack Cunningham: “En un pasaje, la hermana lo inquiere repetidamente sobre si se encuentra bien. Y yo sé lo incómodo e irritante que es para un alcohólico saber que la otra persona tiene razón y tener que reconocerlo. Golpear una lata de cerveza fue mi reacción primaria en esa escena”

Estados alterados

Estrenada en el último Festival de Toronto, Lucy in the sky es un vehículo de lucimiento personal para Natalie Portman, quien acá es Lucy Cola, una astronauta en caída libre hacia la pérdida de la razón. La película dirigida por Noah Hawley se inspira lejanamente en el caso de la ex ingeniera de la NASA Lisa Nowak, quien en el año 2007 fue a la cárcel por intento de homicidio contra una colega y rival romántica.

En este largometraje también presente en la plataforma Cinépolis Klic, Lucy (Natalie Portman) es una trabajólica y autoexigente candidata a una misión espacial. Es en ese entrenamiento que se relaciona sentimentalmente con el astronauta Mark Goodwin (Jon Hamm). Pronto descubre que éste mantiene una relación paralela con otra postulante al viaje, dinamitando una serie de cortocircuitos en su ya delicado equilibrio mental. A diferencia del caso real, Lucy in the sky no enfatiza tanto los detalles policiales y opta por centrarse en la personalidad obsesiva de su protagonista, con bastante ficcionalización.

También en situación límite, pero en este caso ligada a la naturaleza, se encuentra Overgard (Mads Mikkelsen, el actor danés conocido por la serie Hannibal), un aviador que en la película Artico se estrella en pleno Polo Norte. Sobrevive gracias a la pesca ocasional y al refugio que encuentra en el fuselaje de su nave. Un día de aquellos avista un helicóptero, le hace señas para que lo rescate y el aparato pierde el equilibrio en medio de una tormenta de viento. Muere el piloto y sobrevive malamente su esposa, a quien Overgard se sentirá en obligación de cuidar y sanar.

Esta película del realizador brasileño Joe Penna, otro estreno directo en la plataforma Klic, se exhibió en la Selección Oficial del Festival de Cannes 2018, logrando excelentes críticas. Algunos de los otros filmes que llegaron también en calidad de estrenos a la plataforma de Cinépolis son Bull, de Annie Silverstein, que estuvo en la sección Una Cierta Mirada de Cannes 2019, y American woman, filme de Jake Scott (hijo del cineasta Ridley Scott), protagonizado por Sienna Miller y Christina Hendricks.

Entre la oferta con películas que no hace mucho tiempo abandonaron la cartelera están Parasite, filme del coreano Bong Joon-ho ganadora del Oscar a Mejor película; Ford versus Ferrari, cinta de James Mangold que se llevó dos estatuillas; Jojo Rabbit, que se quedó con el Oscar a Mejor guión; o El llamado salvaje, la película basada en El llamado de la selva de Jack London, protagonizada por Harrison Ford. Los precios de arriendo van desde $ 1.900.