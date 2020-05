Alberto Fernández saluda a Bob Dylan por su cumpleaños: “En este extremo de América, tu poesía sigue soplando en el viento”

No solo es un hincha reconocido de Argentinos Juniors, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández ha expresado en múltiples ocasiones su fanatismo por el rock clásico.

Y tanto es así, que en su cuenta de Twitter, el Mandatario trasandino dedicó un sentido saludo de cumpleaños a Bob Dylan, uno de sus ídolos, citando el inicio de “Blowin’ in the wind”, una de sus canciones icónicas, del disco The Freewheelin’ (1963).

El “bardo de Minnesota” cumplió 79 años este domingo 24 de mayo.