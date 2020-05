Brian May se recupera tras sufrir ataque cardíaco

“Mis aventuras médicas ! Hmmm ‘Sheer heart attack’ eh? Bueno, creo que siempre me preocupó un poco ese título”, escribió Brian May acompañando un video en el que explica a sus seguidores que sufrió un ataque cardíaco.

Desde su casa y con su sentido del humor habitual, el guitarrista de Queen expresó a modo de broma que aquella canción del News of the World podría haber ofendido a alguien que efectivamente haya sufrido un ataque cardíaco. “Ahora estoy aliviado ya que pertenezco a ese grupo, y no creo que sea para nada ofensivo!".

Pero todo comenzó antes de aquella falla al corazón, de la que se recupera favorablemente según él mismo explicó -y por lo que se puede apreciar en el registro-.

Sin precisar fechas, el guitarrista relató que cuando realizaba labores de jardinería se desgarró un glúteo, lo que le impidió caminar por varios días. A esta lesión le siguió un daño lumbar que lo obligó a buscar asistencia médica: “Creo que 50 años de cargar una pesada guitarra en mi hombro izquierdo pudo tener algo que ver con esto. Pero probablemente valió la pena”, dijo riendo.

Al examinarlo, el equipo médico vio que, además de tener el nervio ciático comprimido, tenía tres arterias bloqueando el suministro de sangre, lo que le provocó un paro cardíaco.

“Pensaba que era un tipo muy sano. Todo el mundo me dice que tengo una buena presión sanguínea, buen ritmo cardíaco y me mantengo en forma: ando en bicicleta, sigo una buena dieta, sin demasiada grasa...”, dijo el músico británico.

Sin embargo, describe haber soportado un intenso dolor en el pecho y rigidez por aproximadamente 40 minutos, al tiempo que experimentaba sudoración y una sensación extraña en los brazos.

“La verdad es que estuve muy cerca de la muerte, aunque el dolor que sentía era provocado por otra cosa”, dijo May, quien aprovechó la oportunidad para agradecer al equipo médico que lo trató.