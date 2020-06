Black Mirror, sexta temporada: aquí y ahora

No es un misterio que Black Mirror tiene algo de profético en sus episodios. Si bien es una FICCIÓN ambientada en los tiempos actuales, más de un suceso ha ocurrido en la vida real, algo que no solo da cuenta de la inteligencia de la serie, también de lo aterrador que puede llegar a ser el mal uso de las tecnologías que día a día se desarrollan.

Desde las amenazas a un gobernante importante para que se humille públicamente, pasando por el daño psicológico que pueden provocar las redes sociales, hasta la condena de la opinión pública; resulta que Black Mirror narra hechos que perfectamente podrían cumplirse.

En tiempos en que una pandemia de coronavirus azota al mundo, obligando a aplicar distancia social y cuarentena total mientras los servicios de salud reciben miles de nuevos casos, la producción que comenzó en Channel 4 y actualmente es de Netflix, anunció su regreso, o algo así.

La agencia española de publicidad -Brother Ad School- promocionó la nueva temporada de Black Mirror con pósters en los paraderos de buses, los que consisten en espejos que muestran a los transeúntes con mascarillas y alejados los unos de los otros.

“Black Mirror 6a temporada. En vivo ahora, en todas partes”, dice el anuncio.

Pero no es más que una ilusión, o una especie de promoción para ver las cinco temporadas disponibles en Netflix. Ya que en realidad no se anuncian nuevos episodios, solo se da un vistazo a los tiempos actuales desde la perspectiva característica de Black Mirror. “Por el momento, no sé si la gente podría soportar historias sobre sociedades desmoronándose, así que no estoy trabajando en nada de eso", dijo Charlie Brooker, creador de la serie, al ser consultado sobre nuevos episodios.

No es algo nuevo. Ya lo había anticipado -inconscientemente- en 2017 durante la Comic Con de Nueva York, previo al estreno de la cuarta temporada de la serie.

“Resulta que aparentemente el mundo está funcionando en paralelo con el lado más oscuro de mi mente”, dijo el realizador británico. “¿Estás controlando al mundo?”, preguntó Jodie Foster, quien dirigió el episodio ‘Arkangel’. “No es que nosotros revisemos los diarios o analicemos lo que está ocurriendo para crear la serie. La verdad es que a veces me asusta que los capítulos tengan un carácter profético”, dijo Brooker.

Popular es un letrero avistado en más de una protesta en Estados Unidos con la consigna “Este episodio de Black Mirror apesta”, inevitablemente, Brooker y su equipo fueron consultados sobre el vínculo de Black Mirror con la contingencia." Es raro porque nuestra competencia son las noticias”, dijo.