Mr.Bungle sorprende con su primer single en 21 años

Pasaron 21 años hasta escuchar un nuevo sencillo de Mr.Bungle. En rigor, se trata de un cover para “Fuck the USA”, original de la banda escocesa The Exploited.

En la grabación participan los integrantes originales Mike Patton (voz), Trevor Dunn (bajo), Trey Spruance (guitarra), más Scott Ian, de Anthrax, y el exbaterista de Slayer, Dave Lombardo. Se trata de un registro que el grupo realizó tras su gira de reunión de febrero, en que también regrabaron su demo de 1986, The Raging Wrath of the Easter Bunny.

La canción es el primer lanzamiento del grupo desde el álbum California (1999). Según detalló Trey Spruance en un comunicado, el grupo eligió grabarla porque "no importa en qué parte del espectro político se encuentre, todos en algún momento han dicho ‘Fuck the USA’”.

Según los músicos, las ganancias derivadas de esta canción, disponible en las plataformas digitales vía Ipepac Records, se destinarán al Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19, que va en apoyo a músicos y artistas afectados por la pandemia. Además, en el sitio web del sello -fundado por Mike Patton y Greg Werckman- se puede adquirir una polera de colección del single.