Ceremonia de los Oscars 2021 fue oficialmente pospuesta por la pandemia de coronavirus

Los Oscar 2021 fueron oficialmente pospuestos. ¿La razón? La pandemia por coronavirus que pausó producciones cinematográficamente indefinidamente y cerró salas de cine alrededor del mundo.

Si usualmente la ceremonia se realizaba en febrero, para 2021 fue programada dos meses después, específicamente el 25 de abril.

Así mismo, fue extendido el plazo de elegibilidad de las cintas postulantes hasta el 28 de febrero de 2021, lo que recalendariza el anuncio oficial de nominados para el 15 de marzo.

Lo anterior, es resultado de una discusión entre los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que se llevó a cabo este lunes 15 de junio.

La semana pasada, la Academia anunció además la inclusión de seis personas a su mesa de “gobernadores”, incluyendo a la directora Ava Duvernay (Selma, When they see us), además de una reestructuración: de los 54 integrantes, 26 serán mujeres y 12 serán afroamericanas.

En 2020, los ganadores de los Oscar fueron la cinta Parasite del surcoreano Bong Joon-Ho -quien también se adjudicó la estatuilla a Mejor Director y Mejor película extranjera-, Joaquin Phoenix como Mejor actor por su rol en Joker y Reneé Zellweger como Mejor Actriz por su papel en Judy.