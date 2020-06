78 años de Paul McCartney en ocho historias

Hoy es día de festejos y saludos en el mundo beatle. Paul McCartney, que recientemente anunció la reedición de lujo de su álbum Flaming Pie, y hace solo dos años publicó su décimo sexto álbum de estudio, Egypt Station, el que lo llevó a una gira mundial que incluyó Chile, está de cumpleaños.

El hombre de “Let it be” celebra 78 años y en Culto recordamos algunas historias destacadas de su vasto legado musical.

Paul McCartney

“In spite of all the danger”: la primera vez de Lennon, McCartney y Harrison. En julio de 1958, The Quarrymen, la banda que reunía a los tres músicos antes de su etapa Beatles, grabó dos temas en un estudio casero de Liverpool. Uno de ellos fue la primera canción escrita por “Macca” que se incluyó en el el repertorio del grupo, lo que era una excentricidad en la época. El registro estuvo perdido por años, pero tras hallarse, hoy es parte del repertorio de directo del hombre de “Band on the run”.

¿Cuál es el mejor disco de Paul McCartney? En una reñida batalla musical, los críticos de Culto debaten sobre la obra de Paul McCartney. ¿Cuál es su mejor disco fuera de la órbita de The Beatles? Mientras uno aplaude RAM, el otro elogia Band on the run.

Mother Mary comes to me. Según recoge la literatura musical, muchas de las canciones de The Beatles y en particular algunas de las más memorables de Paul McCartney fueron reveladas en sueños, como es el caso de “Let it be”, quizá una de las últimas grandes baladas en cuanto a su composición. Evidentemente la melodía que acompaña a los versos iniciales resulta imperecedera y engancha emocionalmente a quien la escucha, sin embargo, en la letra se encuentra otro de sus secretos. En un artículo académico de 2016, los autores Golzadeh y Mahdipoor reparan en que McCartney en este tema hace un fuerte uso de un recurso muy querido por la poesía en inglés, la aliteración.

Paul McCartney

The Beatles en los cielos de Londres. Un 7 de diciembre de 1968, la banda Jefferson Airplane desordenaba la rutina neoyorkina para tocar “House At Pooneil Corners” en la azotea de un hotel de Manhattan, con Jean-Luc Godard filmando la breve presentación. En el registro, todo es rápido y caótico. La banda de Marty Balin alcanza a interpretar un solo tema cuando la policía los interrumpe bajo la figura de escándalo público. Pocas semanas después, al otro lado del Atlántico, John Lennon cerraba la historia de The Beatles en el techo de Apple Records. “Me gustaría decir ‘gracias’ en nombre de la banda y de nosotros mismos y espero que pasemos la audición”, bromeó ante las cámaras, pero la interna de los fab four no estaba de humor. Eran tiempos de confusión. The Beatles estaba por disolverse y la olla a presión de las relaciones entre sus integrantes se hacía evidente. Por un lado, planeaban despedirse con un concierto en un barco lleno de fanáticos en medio del Támesis, pero también contemplaban hacerlo en las pirámides egipcias o en el coliseo romano. Fue Paul McCartney quien propuso volver a las raíces de la banda: bajo, batería, voces y guitarras; y en medio de las grabaciones de Let it be (1970), decidieron subir al techo de su sello para mostrar algunas canciones inéditas en directo.

El tenso debut solista de Paul McCartney: el primer disco indie de la historia. Soportando el quiebre de The Beatles, la animosidad contra su flamante esposa –ataque con helado en la cara incluido- y a la imposición de un manager que no aguantaba, Paul McCartney se refugió en Escocia, donde vivió oscuros momentos, pero que terminaron por volcarse en la creación de un álbum hecho completamente a pulso. Grabado en el living de su casa, y con todos los instrumentos tocados por él, traía joyas como “Maybe I’m amazed” donde exorcizó sus iras, y le dio el impulso para dejar atrás el fantasma de su banda madre.

Los nueve días de Paul McCartney en una prisión japonesa. Paul ya había pagado multas por posesión de marihuana e incluso le habían negado la visa estadounidense, pero fue en el país nipón que lo sentenciaron a unos días en prisión.

Paul McCartney

Paul McCartney y el regreso a los escenarios: su cara valiente. Antes de transformarse en el viajero permanente que es desde hace tres décadas, Paul McCartney evitó las actuaciones en vivo y el legado Beatles por un buen tiempo. Acá el relato de cómo, en 1989, recuperó su bajo Höfner, armó una banda y comenzó esa gira interminable que lo tuvo por cuarta vez en Chile.

La tensa historia de Let it be, el final de The Beatles. Publicado el 8 de mayo de 1970, lejos del sonido desnudo y sin artificios que el grupo buscaba en un comienzo, Let it be contó con la producción de Phil Spector y un legendario concierto en la azotea de Apple Corps como antecedente. McCartney, quien intentó oponerse a la salida del álbum, dejó el grupo un mes antes de su publicación. Era el fin de los Beatles.

Paul McCartney

Bonus Track

No se puede confiar en una persona a la que no le gusten los Beatles. “No hay puntos medios en este asunto, no se trata de una exageración y mucho menos de una boutade. Los Beatles son un límite indestructible, quizás el único consenso verdaderamente planetario que tenemos: adentro de su órbita, todo lo que está bien; afuera, una tierra yerma, llena de contornos dramáticos, de pura confusión estética”, dice el escritor argentino Mauro Libertella, buscando desentrañar el misterio todavía vigente de su música.

Yellow Submarine: un especial de Culto. A propósito de la fugaz función en YouTube de Yellow Submarine sing-a-long, la película animada de los Beatles con versiones en karaoke de temas icónicos, entre otros, como “Hello bulldog”, “Lucy in the sky with diamonds” y “All you need is love”; este especial revisa los detalles que dieron forma al filme y su banda sonora, donde toma especial protagonismo el trabajo del quinto Beatle George Martin.