Elton John en vivo: sus conciertos más emblemáticos llegan a YouTube

De la mano de YouTube, el músico británico Elton John compartirá a contar del viernes 3 de julio de 2020 algunos de sus conciertos más míticos disponibles por primera vez en formato digital.

Elton John: Classic Concert Series, el nombre de la iniciativa, consiste en estrenos semanales que recopilan material de archivo de sus espectáculos alrededor del mundo, los que podrán verse de forma exclusiva y gratuita en su canal oficial de YouTube.

La serie comienza con "Live at the Playhouse Theatre" de 1976 en Edimburgo, Escocia, donde el músico despliega algunos de sus temas más conocidos. Entre otros, "Bennie and the jets", "Candle in the wind", "Daniel", "Love song", "Rocket man" y la sentida "Sorry seems to be the hardest word".

Así, todos los sábados al mediodía de Chile, durante las próximas seis semanas, podrás ver un nuevo y épico set de conciertos en el canal de YouTube de Elton John.

La serie de emisiones recaudará fondos para la Fundación Elton John contra el sida, en apoyo a los esfuerzos de asistencia por Coronavirus.

“El Fondo de emergencia Covid-19 de mi fundación ayuda a los socios de primera línea a prepararse y responder a la pandemia y sus efectos sobre la prevención y atención del VIH en las comunidades más marginadas”, dice el músico a través de un comunicado, “no podemos poner en riesgo las pruebas y la atención del VIH durante este tiempo o de lo contrario los resultados podrían ser desastrosos para los 37,5 millones de personas que viven con VIH”.

“Estoy realmente feliz de conectar esta serie de conciertos en YouTube con el beneficio a la respuesta urgente ante el Covid-19 de nuestra Fundación”, añade.

Live at the Playhouse Theatre, Escocia, 1976

Grabado el 17 de septiembre de 1976 en el Festival de Música Popular de Edimburgo, "Live at the Playhouse Theatre" ofrece una vista emocionante de Elton John en el apogeo de su popularidad en los años 70, cuando ya contaba con un decálogo de álbumes publicados.

La electrizante actuación en solitario comienza con “Skyline Pigeon”, tomado de Empty Sky, antes de terminar con una versión desenfrenada de “Saturday Night’s Alright (For Fighting)”, mientras la lista de canciones va de clásico en clásico, incluyendo “Rocket man”, “Daniel” y “Bennie and the Jets”.

También fue la primera vez que Elton tocó solo “Don’t Go Breaking My Heart”. Trepado en su piano y abriéndose paso a través de esta virtuosa actuación, Elton John deja cada gramo de sí mismo en el escenario, en un concierto clásico, con un nivel de espectáculo que no volvería a presentarse sino hasta varios meses más tarde.