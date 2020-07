Dónde y qué escuchar de Beethoven en su 250 aniversario

Los experimentos y nuevas formas de tocar a Ludwig van Beethoven nunca paran. Después de la gran tradición romántica que encumbró el estilo de conductores como el alemán Wilhelm Furtwängler o el estadounidense Leonard Bernstein, los últimos 30 años han estado dominados por la corriente historicista. El principal objetivo acá es que Beethoven se escuche como en su época, sin mayores intervenciones del director y, en lo posible, con instrumentos del período respectivo.

En este molde caen desde directores como el inglés John Eliot Gardiner o el alemán Nikolaus Harnoncourt, aunque también hay espacio para conductores “tradicionales” como Claudio Abbado o Simon Rattle, quienes han incorporado en sus agrupaciones la llamada “revolución historicista”. El concierto que desde este viernes 24 y hasta el 7 de agosto ofrece el ciclo Municipal Delivery del Teatro Municipal es precisamente uno de aquellos: la agrupación austríaca Wiener Akademie dirigida por su compatriota Martin Haselböck presenta la Novena sinfonía, “Coral”, del compositor alemán.

El acceso, como siempre en esta plataforma, es gratis y forma parte de la conmemoración de los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven., que se cumplen el 17 de diciembre. El director y también organista Martin Haselböck debe ser el músico que más ha grabado a Beethoven en los últimos años: no solamente registró sus nueve sinfonías y varias de sus oberturas, sino que además grabó los cinco conciertos para piano junto al austríaco Gottlieb Wallfisch y agregó la versión para piano que el mismo Beethoven hizo de su concierto para violín. Todos estos discos están disponibles en los servicios de streaming de música tradicionales.

La orquesta Wiener Akademie dirigida por Martin Haselböck y con Gottlieb Wallisch acaba de publicar un álbum con los conciertos para piano de Beethoven.

La presentación de la orquesta Wiener Akademie que se da en la plataforma Municipal Delivery fue registrada en febrero del 2018 durante una gira en el Teatro Mayor de Bogotá, Colombia. Cuenta además con la soprano puertorriqueña Melba Ramos, la mezzo-soprano colombiana Andrea Orjuela, el tenor argentino Gustavo López Manzitti y el barítono austríaco Günter Haumer, el Coro Filarmónico Juvenil de la Filarmónica de Bogotá y la Sociedad Coral Santa Cecilia.

Proms en cuarentena

Con 125 años de historia, los Proms son los conciertos clásicos más populares de Gran Bretaña y desde que los transmite por radio y televisión la BBC se los conoce también como BBC Proms. Sus entradas suelen ser rebajadas, duran ocho semanas, algunos de ellos son al aire libre, aunque la sede principal es el gigantesco Royal Albert Hall con sus 5.300 butacas.

Este epítome de la vida cultural veraniega londinense tenía preparado este año un programa especial dedicado a los 250 años de Beethoven, pero se sabe que la pandemia echó por la borda una gran cantidad de espectáculos. Los Proms no son la excepción. Como medida paliativa y aprovechando el vínculo impagable con la BBC, los responsables de los también conocidos como Henry Wood Promenade Concerts prepararon una serie de especiales con algunos de los conciertos más destacados de su historia que son emitidos por BBC 4 en televisión, BBC Radio 3 en radio y BBC Sounds en streaming.

A diferencia de la emisión televisiva (sólo disponible en el Reino Unido), la señal radial y la de streaming son captadas en cualquier parte del mundo, incluyendo Chile. Los Proms virtuales ya comenzaron el viernes 17 de julio y según sus organizadores sus últimas dos semanas, entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre, serán presenciales, como en los viejos tiempos.

Los conciertos fueron inaugurados el viernes por una obra especialmente compuesta para la ocasión, grabada en aislamiento por las cinco orquestas de la BBC y 22 miembros de su coro: Beethoveniana, del compositor británico Iain Farrington es una suerte de collage musical con varias de las melodías más reconocibles de sus sinfonías. El programa de ese día se compuso además del Concierto para piano Nº3 de Beethoven por Igor Levit al piano y la Sinfónica de la BBC dirigida por Edward Gardner; Panic del compositor inglés contemporáneo Harrison Birtwistle por la Sinfónica de la BBC dirigida por Andrew Davis; y la Tercera sinfonía de Mahler, en un concierto que Claudio Abbado y la Orquesta del Festival de Lucerna dio en los Proms del 2007 junto a la mezzo-soprano Anna Larsson, el Trinity Boys Choir y el Coro de la Sinfónica de Londres.

La directora lituana Mirga Gražinytė-Tyla conduce la Quinta Sinfonía de Beethoven con la City of Birmingham Symphony Orchestra en el marco de la temporada de conciertos Proms que emite la BBC en streaming y en radio.

Durante las próximas dos semanas BBC Sounds y BBC Radio albergarán todas estas presentaciones históricas. Los compositores varían desde lo contemporáneo a lo muy british (el evento siempre ha tenido un particular sentido patri), pero también hay mucho espacio para obras de Mahler, Wagner, Bernstein, Richard Strauss, Shostakovich o Prokofiev. Entre los músicos están los conductores Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, John Eliot Gardiner, Riccardo Chailly, Mariss Jansons y Nikolaus Harnoncourt, por citar sólo algunos. De Beethoven, por lo demás, se tocaran sus primeras cinco sinfonías, los conciertos para piano desde el 2 al 5, la Sonata para piano Nº 32, el Cuarteto para cuerdas Nº3, la Missa Solemnis y la ópera Leonore, primera versión de la obra que luego sería mejor conocida como Fidelio.

En el mundo discográfico, el año Beethoven ha dado origen a una serie de reediciones de álbumes y boxsets. El más destacado es el del tradicional sello Deutsche Grammophon, con 188 discos, dos DVDs y tres Blu-Rays de audio, e interpretaciones de inimputable valor, desde Herbert von Karajan a Leonard Bernstein, del Cuarteto Amadeus a Claudio Arrau, o de Wilhelm Furtwängler a Yehudi Menhin. También acá hay una prodigiosa selección de orquestas: Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Viena, Concertgebouw de Amsterdam o Gewandhaus de Leipzig, entre otras. Además, en interpretaciones del pianista Lang Lang o del violinista Daniel Hope, hay obras nunca antes interpretadas de Beethoven.

La edición del sello Naxos es mucho mas económica en precio y son sólo 90 discos, aunque al igual que la caja de Deutsche Grammophon también es una integral con las obras completas del compositor alemán. Entre sus intérpretes destacan los pianistas Boris Giltburg y Jenő Jandó, el cuarteto Kodály, el director Leif Segerstam y la orquesta Nicolaus Esterházy Sinfonia.

El otro gran sello clásico con una edición integral de las obras completas de Beethoven es Warner Classics, que absorbió en el año 2013 al legendario EMI Classics. Este boxset es el más “pequeño” de todos, con 80 discos, aunque tiene magníficos intérpretes beethovenianos ausentes de la serie de Deutsche Grammophon, entre ellos Otto Klemperer, Itzhak Perlman, Barenboim, Nicolaus Harnoncourt o Carlo Maria Giulini.

Los precios de estas cajas en Amazon son de US$ 242 (Deutsche Grammophon), US$ 141 (Warner Classics) y US$ 108 (Naxos). Nunca está de más recordar que una parte no menor de estas mismas grabaciones siempre se pueden escuchar en los servicios de streaming (Spotify, Apple Music, Deezer, Google Music) y en YouTube.