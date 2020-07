My future: el melancólico regreso de Billie Eilish en cuarentena

Era el regreso más esperado. La estrella pop Billie Eilish tenía por delante un 2020 consagratorio tras obtener cinco premios Grammy (entre ellos el de álbum del año por su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), y agendar su primera gira mundial. Sin embargo, la pandemia del covid-19 estableció otra cosa.

Desde entonces, la cantante se recluyó en Los Ángeles, en una casa que comparte junto a su hermano y habitual colaborador, Finneas -con quien subió al escenario durante la entrega de los Oscar para cantar “Yesterday”-. El tiempo de reclusión le permitió generar nuevo material. De allí salió “My future”, su nuevo lanzamiento, tras “No Time To Die” -para la película de la saga de James Bond- en febrero, y “Everything I Wanted” en noviembre pasado.

“Escribimos esto al comienzo de la cuarentena -cuenta la artista en un comunicado-. Es una composición realmente muy personal y especial para mí. Cuando la creamos, era exactamente donde estaba mi cabeza: optimista, emocionada y con una gran cantidad de autorreflexión y egoísmo (crecimiento)”.

“Pero recientemente también ha adquirido un nuevo significado en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo ahora. Espero que todos puedan encontrar el significado para ustedes mismos“, agrega.

Según relató, el trabajo sobre “My future” fue muy corto. “Fue muy, muy satisfactorio. Escribimos la canción en dos días. Eso es una locura rápida para nosotros. Quiero decir, para ser honesta, últimamente, ha sido así, “, comentó en conversación con Zane Lowe en Apple Music. “Estaba lloviendo a cántaros. Oh, fue un escenario tan perfecto“.

Se espera que la canción esté incluida en el segundo álbum de la artista, el cual ya se encuentra en proceso, según confirmó Finneas a Vulture. “Comenzamos a trabajar en el nuevo álbum, y creo que lo mejor que podemos hacer es mantenernos fuera de nuestro camino. El primer álbum fue bastante puro en su intención”.

El melancólico video animado de la canción fue trabajado por el artista australiano Andrew Onorato.