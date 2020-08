Más de 50 organizaciones culturales abandonan mesas de trabajo con el Ministerio de las Culturas

Desde que inició la pandemia una de las principales preocupaciones del sector cultural fueron sus trabajadores, quienes en un 80% son independientes y se han visto afectados debido a la suspensión de sus actividades. Con el objetivo de buscar apoyo para el gremio, en abril las organizaciones comenzaron a trabajar en conjunto con el Ministerio de las Culturas. Hoy, a cuatro meses de iniciada la crisis, 55 organizaciones culturales anuncian su salida masiva de las mesas de trabajo ante los nulos resultados.

“El débil liderazgo del Ministerio de las Culturas frente a la crisis, la falta de voluntad de hacer un trabajo participativo, la poca convicción en la defensa presupuestaria, junto a la invisibilidad en la que nos mantiene la política social, nos instala como un sector completamente abandonado”, dice la carta dirigida a la ministra Consuelo Valdés. Entre los firmantes están ACA (Arte Contemporáneo Asociado), ADG (Asociación de Directores y Guionistas), Asociación de Editores de Chile, Chileactores, Red de Salas de Teatro, Red Nacional de Artes Escénicas, SOECH (Sociedad de Escultores de Chile), SIDARTE (Sindicato Interempresa de Actores y Actrices, trabajadores y trabajadoras de artes teatrales de Chile), entre otras organizaciones reunidas en la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia (CICE).

Las organizaciones acusan que las mesas de trabajo se transformaron en meros espacios de información donde no fueron escuchados por el Ministerio de las Culturas. Ante la falta de respuestas efectivas, la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia (CICE) desarrolló un Plan de Emergencia y Reactivación que fue presentado a la Ministra Consuelo Valdés y al Subsecretario Juan Carlos Silva. Sin embargo, en la respuesta que recibieron el pasado 21 de julio, “no se acoge ninguna de las medidas presentadas en el plan, no abriendo tampoco la posibilidad de discutirlo o trabajarlo, y demostrando una vez más, su distancia y desconexión con el sector que representa”, señala la CICE.

Entre las problemáticas presentadas por el sector en las distintas sub mesas de trabajo está la alteración de los puntajes del registro Social de Hogares debido a las especificidades de los trabajos culturales. También desde la sub-mesa de reapertura, donde participaron organizadores de conciertos y dueños de librerías y salas de cines independientes para trabajar en protocolos de apertura, dicen que no hubo participación del Ministerio de Salud.

“En estas mesas no participó nadie del Ministerio de Salud, actor clave en un trabajo de redacción de protocolos de reapertura de espacios culturales, quienes solo aparecieron para imponer su plan Paso a Paso, dentro del cual solo fiscalizarán 4 puntos que no consideran trazabilidad y que posterga la apertura de espacios culturales al final de todo”, señala Teresita Ugarte, presidenta de la Red de Salas de Cine.

Sala K, una de las salas de cine independientes.

El liderazgo del Ministerio de las Culturas frente a las carteras de economía e interior para poder concretar ayuda hacia el sector también ha sido criticado. “Si bien el MINCAP ha intentado hacer otras gestiones de apoyo con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Interior, eso no han concretado ni llegado a tiempo. Las consecuencias de esto es que tengamos librerías multadas por parte de fiscalizadores del MINSAL a pesar de que existe un oficio del Min. Economía que permite a las librerías operar como centro de distribución. Urge que exista una Ministra que aúne criterios en otros ministerios y estos se ejecuten a cabalidad pues hasta ahora nadie se hace cargo del sector”, dice Francisca Muñoz, directora ejecutiva de Editores Chile.

Los trabajadores de las artes escénicas se suman a las acusaciones que hace el sector cultural y añaden que no han tenido avances con respecto a la Ley de Artes Escénicas. “Estuvimos asistiendo durante estos cuatro meses, con mucha voluntad, a mesas de trabajo que no resultaron en nada. Para empeorar nuestra situación nosotros no tenemos un consejo colegiado sectorial como lo dice la Ley de Artes Escénicas que fue promulgada. Esa ley tenía 6 meses para implementar un reglamento, pero ese reglamento no avanza”, comenta Nicole Morales de la Red Nacional de Artes Escénicas.

Ante las nulas propuestas y referencias a la cultura que se hicieron en la Cuenta Pública, la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia ha propuesto la conformación de una Bancada Cultural para seguir trabajando en impulsar el Plan de Emergencia y Reactivación Cultural.

“Seguiremos impulsando su ejecución incorporando a más actores del sector cultural y trabajando en conjunto con la bancada parlamentaria que hoy está dispuesta a apoyar nuestro trabajo”, concluye Daniela Guzmán, una de las encargadas en CICE de presentar el plan.