Actor de Lovecraft Country: “Es lo que no queremos que les pase a nuestros hijos ni hijas”

La nueva apuesta dramática de HBO que debuta este domingo 16 de agosto, sigue los pasos de Atticus Freeman (Jonathan Majors), quien, junto a su amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) y a su tío George (Courtney B. Vance), comienza un viaje por el Estados Unidos de los años 50 en busca de su padre desaparecido (Michael Kenneth Williams).

Hasta ahí parece ser una historia normal ¿no? Pero faltan varios elementos para explicar la esencia de Lovecraft Country.

Howard Phillips Lovecraft, es un escritor estadounidense de principios del siglo XX, reconocido literariamente como padre del terror fantástico y creador de un subgénero que combina ciencia ficción; y conocido socialmente por sus opiniones cargadas de clasismo y racismo.

Fue basándose en este autor que el escritor Matt Ruff lanzó su novela titulada Lovecraft Country, ambientada en un mundo con las ideas de Lovecraft -donde imperan las leyes Jim Crow de segregación racial- y sus seres sobrenaturales.

“Pensé que era extraña. Y sabes, eso me encanta. Amo ese tipo de cosas. Quiero decir, me encanta ir a trabajar todos los días y hacer lo inesperado. Así que eso es Lovecraft Country en pocas palabras: lo inesperado”, relata Aunjanue Ellis, la actriz tras Hippolyta Freeman.

Para Courtney B. Vance -quien personifica a George Freeman-, en tanto, fue el trabajo de la guionista Masha Green el que lo motivó a participar de la producción. “Quería hacer un proyecto con ella después de Underground”, aseguró Vance.

En una exclusiva entrevista a la que Culto tuvo acceso, el actor Courtney B. Vance y la actriz Aunjanue Ellis, explican las temáticas que aborda la ficción de HBO, su relación con la contingencia tras la muerte de George Floyd y los elementos que hacen de Lovecraft Country un imperdible para maratonear.

Una estremecedora escena que inevitablemente se asemeja a los tiempos actuales -a pesar de ambientarse en la década del 50- muestra al tío George Freeman levantando las manos apenas ve a los policías.

“Desafortunadamente en su mayor parte eso es lo que se les enseña a los negros al menos en Estados Unidos, cómo anticiparse a ese momento [una interacción con la policía]. Los padres negros tienen que encontrar una manera de enseñar y preparar a sus jóvenes, los hombres, los niños para que no se encuentren en una situación como la de Emmett Till. Eso es lo que no queremos que les pase a nuestros hijos o hijas. George Floyd, eso está sucediendo hoy. Te preguntas: ¿Cómo se desarrollará esto? Si soy tan amable y respetuoso como puedo ser, ¿Los volveré locos? ¿Eso me llevará a casa por la noche? Sabes, esas son las preguntas de vida o muerte con las que los blancos nunca tienen que lidiar y ni siquiera tienen que pensar en enseñar a sus jóvenes o preparar a sus jóvenes para ese [momento] de manos arriba, eso es lo que Black Lives Matter significa para mí”, relató Courtney B. Vance.

Si bien Lovecraft Country muestra también criaturas fantásticas, estas no se alejan mucho de lo que ocurre en el mundo real. Son solo otra forma de mostrar conflictos de la cotidianeidad que -lamentablemente- son pasados por alto.

“Los monstruos del programa eran solo monstruos, y el mundo estaba en un lugar diferente cuando filmamos la serie. Ahora, tras el asesinato del Sr. George Floyd, el mundo ha cambiado y eso es lo que estamos tratando a medida que nos adentramos en nuestros monstruos [personales] en la serie, para que la gente pueda poner sus monstruos en la cima del show y al mismo tiempo lidiar con las otras aberraciones”, dijo Vance refiriéndose al racismo y violencia.

Pero no todo es negativo. Lovecraft Country muestra también las relaciones familiares y el amor entre personas afroamericanas. Temáticas que, los mismos actores, aseguran que no son tratadas en series y cintas taquilleras.

“Creo, bastante a menudo, que a la gente le ha encantado ver al amor negro de forma tan central en la historia y creo que eso es crucial para nosotros en este viaje que puede ser tan traumático, horrible y aterrador. Porque así se sabe el costo de lo que se pierde, eso es lo que Hippolyta y George muestran”, relató Aunjanue Ellis.

“El amor negro no se muestra a menudo. Ninguno de nosotros creció viéndonos a nosotros mismos de una manera muy real, así que tuvimos que ponernos en, ya sabes, el rol de los blancos, y vernos a nosotros mismos a través de ellos. Me encanta que el amor negro estuviera en el programa y que el amor no fuera perfecto”, agregó Courtney B. Vance (51), quien ganó un Emmy por su rol en The People v. O. J. Simpson: American Crime Story.

¿Las expectativas para el estreno de la serie? Que de qué hablar, que los espectadores no se puedan despegar de la pantalla y que sea un reflejo de lo que ocurre actualmente. Al menos eso espera la actriz Aunjanue Ellis.

“Lo primero es que espero que la gente esté conversando al respecto. Que estén ansiosos por terminar para poder enviar un mensaje de texto o llamar a alguien y comentar. Me imagino que la gente esté tan pegada a la serie que le digan a otra persona que los llama: ‘Oh, no puedo hablar contigo ahora mismo, estoy viendo Lovecraft’. Quiero que la gente tenga ese tipo de respuesta visceral porque se hizo con esa intención; sería fantástico si eso sucediera”, dijo la actriz.

“Espero que la gente sienta y vea un reflejo de sus propias divagaciones psíquicas en este momento, porque todos estamos haciendo eso. Esta serie refleja el trauma que estamos atravesando actualmente en el mundo”, concluyó la actriz de 51 años conocida por sus rol en la cinta Men of Honour y la miniserie The book of negroes.

Lovecraft Country debuta este domingo 16 de agosto en HBO.