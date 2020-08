“Soy la única responsable de mi propia alegría”: Adele revela el libro que le cambió la vida

Amén de un prodigiosa voz, la cantante británica Adele se ha hecho un espacio en el mundo de la música a punta de hits como “When we were young”, “Someone like you”, “Hello” o “Rolling in the deep”. Sin embargo, la oriunda de Tottenham acaba de hacer noticia en sus redes sociales por una curiosa recomendación.

“Si estás listo, este libro sacudirá tu cerebro y hará que tu alma grite. ¡Estoy tan listo para mí misma después de leer este libro! Es como si acabara de entrar en mi cuerpo por primera vez. ¡Uf! Cualquiera que tenga algún tipo de capacidad para dejarse llevar y entregarse a sí mismo con cualquier tipo de deseo de aferrarse a la vida querida, hágalo. Léelo. Vívelo. Practícalo. ¡Somos muchos! ¡Pero estamos destinados a ser muchos!”, dijo la mujer de “Make your feel my love”.

Adele se refiere a Untamed: Stop Pleasing, Start Living, de la escritora estadounidense Glennon Doyle. Unas memorias que también se pueden interpretar como un texto de autoayuda.

La londinense lo leyó, y compartió sus reflexiones: “¡Nunca supe que soy la única responsable de mi propia alegría, felicidad y libertad! ¿Quién sabía que nuestra propia liberación libera a quienes nos rodean? ¡¡Por qué no lo hice !! ¡Pensé que estábamos destinados a estar estresadas, despeinadas, confundidas y desinteresadas como un personaje de Disney!”

“¡Una buena vida es una vida dura!” Lee este libro y ten un destacador a mano para tomar notas porque querrás consultarlo, ¡créeme! Eres un absoluto don Glennon ♥”, cerró la cantante.

Por supuesto, Doyle contestó el mensaje: “Te amo, mi hermana del alma. Gracias por esto. Eres el último maldito guepardo. Amor, esperanza, hermandad”.

️