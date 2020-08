El confuso intento de Kanye West por opacar a Beck en los Grammy (tal como hizo con Taylor Swift)

La noche del 8 de febrero de 2015, los ojos del mundo de la música estaban puestos en el Staples Center en Los Angeles, California: se realizaba la edición 57 de los Grammy. Cuando estaba por anunciarse al ganador o ganadora de la categoría álbum del año, habían cinco artistas expectantes: Beck con Morning Phase, Ed Sheeran con X, Sam Smith con In the lonely hour, Pharrell Williams con GIRL y Beyoncé con su homónimo, Beyoncé.

Prince -fallecido en 2016- subió al escenario con un reluciente traje naranjo y el sobre que contenía el nombre del gran ganador. Rápidamente lo abre, y sin mayor preámbulo anuncia: “¡Morning Phase, Beck!”

Con una sonrisa y cara de incredulidad, Beck sube al escenario, saluda a Prince y a los pocos segundos coincide con Kanye West, quien hace el ademán de acercarse al micrófono, pero da media vuelta y regresa a su asiento junto a Kim Kardashian.

Beck veía cómo Kanye West estaba por repetir su performance -por decirlo de alguna forma- de los Grammy 2009, en la que interrumpió el discurso de agradecimiento de Taylor Swift tras ser galardonada en la categoría de Mejor Video. West estaba furioso -o eso dijo- porque a su juicio el premio pertenecía a Beyoncé y “Single ladies”.

“Vuelve”, le dice Beck, “Necesito ayuda, vuelve”, insistió con una risa nerviosa antes de comenzar su discurso de agradecimiento. “Oh por Dios, mi príncipe”, dijo dirigiéndose a Prince.

“Hay muchas personas involucradas en este disco, estas personas [junto a él en el escenario] me ayudaron a grabar el disco, y su paciencia… hicimos este álbum en su mayoría en mi casa, así que quiero agradecer a mis hijos, por dejarme mantenerlos despiertos un poco de tiempo extra, a David Campbell, que hizo todas las cuerdas, y a todos los músicos, productores y escritores que votaron por esto, muchas gracias”, dijo en el Staples Center.

A más de cinco años del reconocimiento, Beck recordó aquella ceremonia, pero haciendo hincapié en el amago de Kanye West más que en el galardón.

En conversación con Zane Lowe para un programa de Apple, el cantante que posteriormente publicó Colors (2017) y Hyperspace (2019) detalló sus sensaciones en aquel momento que, según el relato de Beck, pudo ser más incómodo de lo que fue.

“Sí, él estaba decepcionado con el resultado, lo que respeto y con lo que yo estaba bien”, dijo el cantautor respecto a su triunfo por sobre el disco de Beyonce.

“Después busqué a Kanye, y hablé con él a comienzos de este año, y se dio la vuelta diciendo ‘Me gusta tu música’ para después sonreír y alejarse”, relató el músico de Los Angeles.

“Yo estaba un poco confundido. Tengo una alta apreciación de su música, pero en el lado humano… cuatro días después él hizo una sesión de grabación con mi padre. Mi padre hizo las cuerdas. Así que él puedes subir al escenario, pero luego puede grabar con mi padre cuatro días después…”, expresó con Beck con molestia.

“El negocio de la música es pequeño. Pienso en nosotros como una familia. No pienso en nosotros como un ente dividido, y es justo si él estaba decepcionado porque gané el premio. Yo estaba tan sorprendido como todos por haber ganado, y he perdido más veces de las que he ganado, y eso es genial ¿sabes?”, concluyó sobre aquella noche.

Por estos días, Beck lanzó una versión visual creada junto a la NASA de su disco Hyperspace de 2019. Kanye West, en tanto, continúa su carrera presidencial en Estados Unidos, la que a la fecha acumula un 2% de votos afroamericanos según las encuestas.