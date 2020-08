La bloguera que recorre el mundo recreando escenas de películas y series

Es extraño que una persona no mencione al menos una historia llevada a la pantalla -grande o chica- que le haya causado una fascinación tal que le provoque ganas de visitar el lugar de su rodaje. Las fantasías, aventuras espaciales, relatos ambientados en otra época y, por supuesto, aquellas narrativas más realistas, tienen sus sitios -más allá de un set- reconocibles para los espectadores más obsesionados.

Ejemplos hay millones. La tienda Tiffany & Co en Nueva York que figura en Desayuno con Diamantes, la Estación King’s Cross en Londres para Harry Potter, o la isla de Hawai para la serie Lost, son solo algunas menciones rápidas.

Andrea David, artista alemana, ha visitado esos sitios y cientos -literalmente, cientos- más.

A través de su sitio Filmtourismus y su cuenta de Instagram del mismo nombre, David registra los diversos lugares del mundo que ha visitado a lo largo de 16 años.

“Hace más de 10 años estudié gestión turística y escribí mi tesis sobre cómo las películas influyen en nuestras decisiones de viaje. Recopilé mucha información y comencé a viajar a varios lugares de rodajes en todo el mundo. Después de mi tesis seguir en este camino porque realmente lo disfruté. Entonces decidí compartir mis experiencias y aventuras con otras personas a quien también les puede interesar”, relató Andrea David a Indy 100.

Andrea se define como artista, bloguera y “popculturista” que recorre el mundo “escena por escena”. Procedente de Hamburgo, Alemania, David trabajó un tiempo en una agencia de viaje y decidió compartir la información que había acumulado para su tesis.

Al tiempo, tanto su sitio web como sus redes sociales acumularon más y más seguidores, interesados tanto en los lugares que ya había visitado, como en sugerirle locaciones para su búsqueda y posterior difusión. Según detalla Andrea David, Filmtourismus contiene información respecto a las locaciones de más de 500 producciones entre películas, series, portadas de discos y videos.

¿Cómo sabe dónde ir?

“Cuando tengo suerte, obtengo información sobre los lugares de rodaje de las agencias de turismo o las compañías de producción de las películas y series. Pero usualmente es hacer un trabajo como de detective: comparar imágenes de la película o serie en cuestión con Google Street View o mostrarles a los residentes y guías turísticos mientras realizo el viaje. También ocurre que algunos lectores de mi blog me envían información e imágenes actualizadas”, desclasificó quien se describe como “experta en turismo cinematográfico y set jetter”.

Como es de esperar, tiene un alta cuota de dificultad el encontrar todos los lugares en sus itinerarios. Las propiedades privadas suelen ser un obstáculo, así como aquellos que fueron demolidos y simplemente dejaron de existir, o sitios tan cambiados que cuesta asociarlos a lo visto en pantalla.

“Me pasó que en Los Angeles quise visitar la casa de la familia Tanner de Alf, pero descubrí que la propiedad había sido demolida y en su reemplazo se construyó una casa totalmente diferente”.

Algo similar a lo que acontecido con la famosa librería de Un lugar llamado Notting Hill. El local londinense de Portobello Road mostrado como una librería, posteriormente se transformó en zapatería y actualmente es una tienda de souvenirs. No así la casa de William Thacker, cuya característica puerta azul, sigue donde mismo.

“Muchas gente me escribió para decirme que están agradecidos porque finalmente saben si pueden encontrar sus lugares de anhelo y cómo ir, o simplemente han recibido nuevas ideas para viajar. Están felices de experimentar los lugares mostrados de forma más directa o de sumergirse en el paisaje o la ciudad que vieron en la tv o el cine. Eso fue lo que me motivó a seguir. Incluso me hice amiga de los primeros seguidores y he viajado con algunos de ellos”, relató en una entrevista de 2016.

Con la pandemia de coronavirus, los viajes debieron pausarse, pero su blog y cuenta de instagram siguen con vida. A través de artículos dedicados a un viaje fílmico por países específicos, o bien a la inversa, recorridos geográficos por medio de una película o serie particular; también hace especiales dedicados a los aniversarios o noticias en torno a producciones.

Por ejemplo, su más reciente post en Instagram, está dedicado a El Príncipe del rap por el reboot dramático anunciado a mediados de agosto. Una fotografía que el mismo Will Smith compartió en su momento.

Para Andrea es difícil elegir un solo lugar como favorito, pero menciona entre sus mejores recuerdos su travesía a Jordania, donde visitó lugares como Petra y el “Cañón de la luna creciente” de Indiana Jones y la Última Cruzada, y el desierto de Wadi Rum, usado como la superficie de Marte en The Martian.

“Uno de los lugares más mágicos que visité fue el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. La impresionante montaña se puede ver en Django sin cadenas de Tarantino. Y como gran fan de Game of Thrones también disfruté visitando varios lugares como Dubrovnik, Girona, Malta e Irlanda del Norte”.

Andrea David trabaja para agencias de viajes, servicios nacionales de turismo, así como productoras y agencias de comunicaciones de series y filmes. Su pasión por los viajes y historias en pantalla, se convirtieron en sus clientes.

Además de crear publicaciones fotográficas, también escribe artículos para su blog, y otros medios web, revistas y periódicos. En simultáneo, realiza consultorías sobre locaciones para nuevas historias.

“Ahora apenas puedo ver una película sin preguntarme dónde se rodó”, relata en su blog. “Por eso siempre me quedo en el cine hasta el final de los créditos. Cuando viajo, a menudo tengo la sensación ‘como en una película’ o pienso en qué tipo de película encajaría en ese paisaje”.