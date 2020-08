Vitrina: Felicia Morales, Vuelveteloca, Chini.png y más

Con un ingente flujo de música y productos culturales que aparecen regularmente, a menudo se hace difícil decidir uno para empezar. Por ello, cada semana, Culto ofrece una lista con algunas novedades interesantes.

Felicia Morales - “Aquí te espero”

Felicia Morales y Francisco Victoria. Foto por Mila Belén.

“Si tú vuelves, intentas hacerme daño otra vez/Va a ser distinto esta vez, no tengo miedo”, canta sin rodeos Felicia Morales. A saber, se trata del tercer sencillo en que la violonchelista más reputada del pop chileno se pone al frente para cantar (tras “Mentir y Sincronicidad”). En este, toma la clásica fórmula de trabajar una letra sobre una temática social (“experiencias personales como las que veo tienen mis amigas y mi entorno”, asegura), con una base musical decididamente pop en que destacan los sintetizadores.

“Quise plasmar la fuerza que hemos ido adquiriendo con el tiempo, quise que la letra hablara sobre tomar el control y hacer un esfuerzo consciente por sentirse mejor, y no dejarse pasar a llevar por nadie, nunca más”, cuenta Felicia.

Tal como en sus últimos lanzamientos, el tema fue trabajado junto a Francisco Victoria en la producción (de hecho, se grabó en los mismos días que “Sincronicidad”). Además, decidió destacar un sonido diferente. “Quería muchos sintetizadores, pero también me gusta que siempre haya un instrumento tradicional -cuenta la artista-. En ‘Mentir’ fue el cello, en ‘Sincronicidad’, la guitarra y el bajo, y en este caso es el saxo de Franz Mesko, que es excelente y fue un honor que quisiera y pudiera participar”.

El arte del sencillo nuevamente estuvo a cargo del artista El Miedo, quien desarrolló una propuesta estética con influencias del animé sobre una variopinta paleta de colores.

Vuelveteloca - “Puentes etéreos”

Vuelveteloca

Una voz que parece de otro mundo y una nota que aporta un aire inquietante, suenan en los primeros instantes de “Puentes etéreos”, el nuevo sencillo de la banda chilena Vuelveteloca, que a su vez es el segundo adelanto de su inminente nuevo álbum, Contra.

Se trata de un sencillo que se extiende sobre percusiones de cierto aire tribal, guitarras al revés, y un largo pasaje instrumental final, a tono con la propuesta musical del grupo, a medio camino entre la psicodelia, el rock clásico y el stoner. Para el grupo, se trata de una composición que dialoga con “Cientología & Altiplano” canción que cierra el álbum Sonora (2017).

“La canción nace de un riff de guitarra que estuvo rondando en los ensayos hace tiempo, pero que en el estudio terminó por armarse, mediante la experimentación con nuevos efectos y sintetizadores. Nos gusta el diálogo que hay entre los distintos instrumentos, la simpleza y pureza de los sonidos, que contrasta con las secciones ruidosas y distorsionadas”, explican desde la banda.

Con una trayectoria de 15 años, el grupo ha consolidado una interesante propuesta musical alejada de las convenciones del pop, que le ha permitido presentarse en escenarios como el Liverpool Festival of Psychedelia (Inglaterra, 2015), Monkey Week (España, 2015), Levitation (EE.UU., 2018) y Fuzz Club Eindhoven (Holanda, 2019), entre otros.

Chini.png - Ctrl+Z

Chini.png por Marcela González

En el difícil final del 2019, cuando la pandemia aún no avanzaba sobre el planeta, María José “Chini” Ayarza registró sus primeras cuatro canciones como solista en un epé titulado Ctrl+Z. Un debut tras dejar en pausa al proyecto Chini and The technicians que le dio cierto reconocimiento (por ejemplo, de la revista Rolling Stone), además de permitirle presentarse en escenarios como el del Ruidosa Fest.

“El ep se llama Ctrl+Z porque tiene la premisa de revisitar aquellos ‘errores’ cometidos que a veces no dejan dormir, pero la idea fue resignificarlos con humor -explica Ayarza, quien ahora firma como Chini.png-. Podemos volver sobre situaciones del pasado pero solo como observadores. No se puede cambiar nada excepto la perspectiva que se tiene en torno a lo que pasó”.

Las composiciones, muy eclécticas en cuanto a instrumentación y estructuras, fueron trabajadas con la producción musical de Martín Perez-Roa (quien además toca bajos y teclados), y la masterización fue realizada por otro nombre clásico del indie local, Arturo Zegers. A tono con los tiempos, también hay invitados como Pepe Mazurett (Niños del cerro) y Gabriel “Lele” Hopzapfel (Adelaida, Camila Moreno) en las baterías.

Leo Saavedra - Operación Ballena

Leo Saavedra

Si se preguntan por trabajos gestados durante los días de confinamiento, el ex Primavera de Praga, Leo Saavedra, puede decir que es autor de uno. Esto es lo que define a su nuevo álbum titulado Operación Ballena, el segundo largaduración en solitario tras Selfie (2015).

“La verdad es que este disco no estaba en mis planes -cuenta el músico-. Me quedé encerrado acá en mi casa y justo vino un amigo a quedarse un par de meses y se dio que tenía una interfaz y un computador, y entonces me propuse que había que hacerlo como fuera”.

El álbum, disponible en las plataformas digitales, fue adelantado por los sencillos “Volar”, y “La noche polar”, al que se agrega “Su majestad”, una canción melodiosa y optimista cuya promoción proyecta mediante conciertos vía streaming.

Mientras, se puede ver el video, dirigido por Paloma Pérez, que tiene al músico encaramado en una azotea. Acaso como una señal de su propia inquietud en los días de encierro. “Me mueve encontrar lugares interesantes y mágicos en el sistema tonal, en los ritmos y en las letras -explica-. Yo soy el que hace Rock con canciones muy melódicas”.

Fármacos - “Tú detrás de todo”

Fármacos

Fervoroso creyente en el lenguaje del pop, Diego Ridolfi adelanta un nuevo track (tras “Manual de una pérdida”) del inminente tercer álbum de su proyecto Fármacos, el que sucederá al interesante Estado de gracia (2016).

Se trata de “Tú detrás de todo”, una canción melodiosa compuesta y producida junto a Cristián Heyne que transita por diferentes momentos sonoros, y que el músico en sus redes sociales define como “muy especial para mí”.

La letra de desarrollo sobre el tópico de lo prohibido. “Una interpretación de un reencuentro que sabemos que está mal porque nos va a generar tristeza, porque es sólo extender algo que sabemos que no va a durar -explica Ridolfi-. ‘Tú detrás de todo’ es una especie de fantasma que amaste mucho pero no pudo ser. No hablo de una relación tóxica, sólo de algo que salió mal o no resultó”.

Además, esta contó con una colaboración muy particular. “Un aporte muy anecdótico y fundamental por Alberto Fuguet en el concepto de las voces”, escribe el artista en su Instagram. Otros aportes fueron los de Andrés Aracena en arreglos de sintetizador, Fernando Herrera en la mezcla y Francisco Holzmann en el mastering.

El sencillo tiene un videoclip que se estrenará en los próximos días.

Movediza - “Este puente se va a caer”

Movediza. Foto por Ian Vildosola.

Silvana Bidirinis y Javiera Ramírez hacen música bajo el nombre de Movediza. Debutaron en junio con el sencillo “Y que”, en que presentaron su sonido deudor del post rock y el ambient, con vocación pop. Al cierre de agosto, presentan su segundo sencillo, una canción titulada “Este puente se va a caer”, producida por Bidirinis con la asesoría de un nombre capital en el pop chileno, Cristián Heyne.

“Es una canción más atrevida en cuanto a su estructura de contrastes, el uso osado de efectos, la incorporación del bajo eléctrico y una escritura mucho más narrativa”, cuentan. El sonido del single, con estructura clásica de contraste entre versos y estribillo, lo definen como “un clima tipo Massive Attack, guitarras estilo St. Vincent y una oscuridad inspirada en Nine Inch Nails”.

La canción cuenta con un lyric video realizado a partir de ilustraciones de Mandy Anselmo y animado por Ian Vildosola, de Bacestudio.

Sobre otros lanzamientos como lo nuevo de Lucybell y Deftones, los puedes leer en sus respectivas entradas.