Columna de Marcelo Contreras: Alanis Morissette, heroína otra vez

“Este es el sonido de mi tocando fondo”, dice una de las líneas de la conmovedora “Smiling”, el primer corte del regreso de Alanis Morissette (46). El single ofrece sus mejores características con la voz expresiva, poderosa y vulnerable trazando un envolvente arco emotivo. El derrumbe emocional y los intentos por superar la debacle narrados con hermosa melodía en una poderosa base de rock épico, hicieron llorar a la madre de la cantante. Alanis quedó impresionada. En toda su vida sólo la había visto derramar lágrimas en dos oportunidades. “Es una buena forma de conocer a tus padres: ver cómo reaccionan a tus canciones”, escribe la heroína del rock de los 90 en los apuntes para Apple Music del flamante Such pretty forks in the road, el noveno título de una discografía con un hito insoslayable en la historia de la música popular: los 33 millones vendidos por Jagged little pill (1995), considerado como su debut a pesar de un par de títulos previos de pop adolescente y masticable.

Han pasado ocho años desde Havoc and bright lights, la pausa más extensa entre discos, y su vida en este período registra giros y desgracias dignas de una biopic en Netflix. Tuvo dos hijos y en cada embarazo padeció depresión post parto por largos meses, tal como en 2010 con el primer niño. Después de más de 20 años de residencia en Los Angeles sufrió el incendio de su casa mudándose a las afueras de San Francisco. Murió su perro y descubrió que el manager Jonathan Todd Schwartz le había robado 4.8 millones de dólares entre 2010 y 2014 con el viejo truco de falsificar la firma, entre otras artimañas.

A pesar de la promesa de un disco al piano, instrumento pivote en la mayoría de las canciones, Such pretty forks in the road se define como una pieza de rock clásico de moderna factura, majestuoso y melancólico, uno de sus mejores títulos desde Jagged little pill. La honestidad brutal continúa como motor en el álbum planificado en principio para el 1 de mayo, pospuesto tres meses por la pandemia. “Se sentía realmente contradictorio publicar algo (...) ‘¿Realmente quieren escuchar a una chica morena de Ottawa compartir sus crisis?’”.

Como siempre Alanis Morissette transmite una sinceridad difícil de encontrar en otras estrellas de su envergadura. Ajena a cirugías para simular juventud eterna o radicales cambios de look más allá de cortarse el pelo para descontento de los fans, la cantante nacida en Canadá persiste como una autora que madura y envejece bajo la opción de una vida relativamente normal a pesar de la categoría de estrella, siempre motivada a compartir sus experiencias. Esta calidez y cercanía la convirtió en 2016 en columnista de The Guardian. “Me preocupa la dieta de mis nietos” y “mi novia quiere niños pero dice que primero debo madurar”, era el tipo de inquietudes atendidas por la estrella en Ask Alanis Morissette.

El factor sinceridad persiste en las nuevas canciones. “Estas son las razones por las que bebo, las razones por las que les digo a todos que estoy bien aunque no lo esté”, canta en “Reasons I drink”, sin pisar el palito de la culpa. “En realidad, este tema habla de ver a los que somos adictos como gente que busca un alivio”, explica en las notas del disco donde confiesa que su adicciones son “el trabajo, el amor y la comida”. Diagnosis aborda la depresión post parto de su tercer hijo nacido hace un año -”y todos ustedes están tan frustrados, y todos a mi alrededor están tratando de ayudar tanto como puedan”-; “Missing the miracle” describe las opiniones encontradas con la pareja tras una década de relación, mientras “Reckoning” alude al abuso sexual -”te escapaste mientras dicen que soy una mentirosa”-, asunto que ya había tocado en el single “Hands clean” de 2002. “Pedestal”, la canción final, también escarba en el pasado -”estoy segura de que te gustó mi nombre, ¿quién no se aprovecharía?”-, apuntando a la fauna que sacó réditos de su ascenso artístico.

“Creo que mi propio crecimiento es un medio para el fin de servir a los demás”, declaraba Alanis en 2002, una especie de misión que persiste hasta hoy para la cantante donde se combinan dudas y certezas, expresadas en canciones honestas con áurea atemporal.