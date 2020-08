Vitrina: Natisú, The Cruel Visions, Cazzu y más

Con un ingente flujo de música y productos culturales que aparecen regularmente, a menudo se hace difícil decidir uno para empezar. Por ello, cada semana, Culto ofrece una lista con algunas novedades interesantes.

Natisú - “Hay un fuego”

Fueron casi seis años los que Natisú dedicó a otros proyectos, pero también a pensar sobre la siempre compleja situación de la música independiente en Chile. “Terminando la promoción de La Historia (2014), pasé por un momento en el que cuestioné cómo funciona la difusión y promoción de la música; todo lo que hay que hacer e invertir para tener una retribución mínima”, detalla la artista.

Esa reflexión, en parte, empujó el primer adelanto de su nuevo trabajo. “Hay un fuego”, es una canción con varias partes, que conecta a la artista con su gusto por la canción de estructura alejada de lo convencional y las guitarras distorsionadas a lo St.Vincent. En su letra, recurre a las imágenes para empujar una declaración sobre reinventarse ante la adversidad. “Es mejor no temer al fuego/ardamos todos bajo el sol”.

“Siempre he tratado de impregnar de oscuridad la música que hago, que nunca ha sido catalogada totalmente como pop, pero ‘Hay un fuego’ para mí es un tema sumamente pop -explica la artista-. Cuando la compuse, cuando armamos el beat, quise que tuviera una intención bailable”.

Trabajada junto al productor Iván González (Camila Moreno, Hausi Kuta), “Hay un fuego” tendrá un videoclip que se lanzará el próximo 14 de septiembre. Mientras, la cantante alista la presentación, vía remoto, de su nuevo material.

The Cruel Visions - The Cruel Visions

En los primeros días de agosto conocimos los primeros singles de adelanto (“No me asombra” y “Nadie”) del álbum homónimo de The Cruel Visions, el debut en solitario del músico y productor, Pablo Giadach (The Ganjas, Casino), disponible desde esta semana en plataformas.

Se trata de una colección de nueve canciones que Giadach escribió entre 2015 y 2017, las que registró en unos demos con una guitarra eléctrica Rickenbacker de 12 cuerdas, una cámara de eco y una drum machine. A partir de ese material, el guitarrista desarrolló las composiciones en los ratos libres que le permitió su labor como ingeniero y productor en el Estudio Lautaro.

Por ello, se trata de un trabajo de buena factura en que destaca el diseño sonoro deudor total de las influencias del artista, como el The Cure de Wish (fue el primer cassette que tuvo en su adolesencia), The Church y alguna resonancia a Echo & The Bunnymen. En cuanto a copias físicas, el álbum está disponible en cassette, vía BYM Records.

Cazzu - Una niña inútil

Cazzu

Inspirada por el trabajo de la escritora y poeta, Alfonsina Storni, la llamada “jefa del trap”, Cazzu, estrena un nuevo largaduración llamado Una niña inútil. Esta es una colección de siete canciones, todas tituladas a partir de poemas de Storni. Además, como es habitual en el género, se incluyen dos colaboraciones.

El primer sencillo es la canción “Miedo”, la que fue grabada por la artista entre los rincones de su hogar, debido a las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia.

“Grabar en casa, dentro de un contexto tan extraño para la humanidad, fue un proceso creativo necesariamente diferente a los demás”, detalla la cantante trasandina.

Además, el mismo hogar puede funcionar como un improvisado set para filmar. De esta forma el videoclip de “Miedo”, fue trabajado en la residencia bajo la dirección de Facundo Ballve, durante la cuarentena.

Club de Carta Inglesa - “Frágil” ft. Martina Lluvias

Club de Carta Inglesa. Foto por Nicolás Pizarro.

Desde Concepción, habitual semillero para la música chilena, la banda Club de Carta Inglesa, ha trabajado una propuesta que trabaja la canción pop que incluye sonidos más propios del post rock o incluso la psicodelia. Por estos días, presentan “Frágil”, una canción emotiva que los reúne con la cantante Martina Lluvias, a modo de adelanto de su primer largaduración, Memoria.

“Desde la creación, dos años atrás, hasta la actualidad, ‘Fragil’ se transformó de tal manera que, de ser una canción secundaria, pasó a ser una pieza fundamental en el repertorio de la banda y una de mis favoritas -explica Sebastián Ávila, vocalista del grupo-.Es una mezcla de emociones que se hace aún más intensa con la interpretación de Martina Lluvias”.

La composición fue mezclada por Juan Pablo Moreno y pasó por el proceso de mastering del muy solicitado Chalo González. El álbum, del cual ya se conocen tres adelantos, se lanzará durante 2021.

Juanita La O - “Mantra del perdedor” y “Plegaria”

Juanita La O

Uno de los nombres interesantes del pop local en el último tercio de la década del 2010, fue el de Juanita La O. Tras debutar con un EP (Juanita Moore, 2014) y un largaduración (Más a tierra, 2017), la artista regresa con un single doble, trabajado junto a Victoria Cordero en la masterización y en otras labores.

Así, la primera canción es “Mantra del perdedor”, en que la artista incursiona en un formato canción más desatado y con un diseño sonoro que evoca melancolía y cierto misterio. “Habla de la soledad, especialmente esa soledad que no se nota, la soledad por sentir siempre vergüenza e inseguridad donde sea que uno vaya”, se explica en el comunicado.

Por otro lado, está la instrumental “Plegaria por nada”. Una composición que roza los tres minutos en que destaca el contraste sonoro entre las guitarras acústica y eléctrica, el bajo sintetizado, percusiones orgánicas y bombo electrónico.

Ambas canciones son parte del catálogo de Chibi Records, un colectivo y sello discográfico que promociona el trabajo de artistas como Martín Berríos y Círculo Polar, el proyecto solista de Cordero. El nuevo álbum de la artista se espera para 2021.

Tsunamis - “El futuro”

Tsunamis

Como el single “más pop” de su carrera, promociona Tsunamis a “El futuro”, la primera canción compuesta por el siempre entusiasta Goli Gaete para el séptimo álbum de la banda, titulado 7 Mares. Y efectivamente, es una canción que tiene una estructura más convencional y un estribillo que permanece en la cabeza por un rato largo. “Creí que me amabas”, repite Gaete una y otra vez.

“La letra es ‘emo’ y alegórica y me gusta cantar esa frase que me expone y me ‘avergüenza’ a la vez, con esa pregunta que habla de lo que finalmente es el amor para uno, que pone en el estrado todo lo que al final queremos o creemos querer -explica el músico-. Esta temática, la de desenterrar emociones sepultadas, es una de las ideas conductoras de todo el cuerpo de obra de Tsunamis”.

Acaso por la inspiración en las guitarras setenteras de T-Rex y la obra de Elliott Smith, la canción ofrece una mezcla de ruido, efectos sonoros que se mueven en el estéreo y melodías muy definidas. La producción estuvo a cargo del músico y baterista de The Ganjas, Ignacio “Nes” Rodríguez junto a Goli Gaete en los Estudios de BYM Records.

Arranquemos del invierno - “Salto al vacío”

La inquietud de Pablo Álvarez, el músico que edita su material bajo el nombre de Arranquemos del Invierno, se plasma en una nueva canción en que explora el trabajo con máquinas de ritmo. “Salto al vacío”, es el segundo adelanto de su nuevo largaduración, El poder del mar, tras presentar “Todas tus flores” el tema que lo reúne con Camila Moreno.

El músico comenta que “Salto al vacío” es “una canción rítmica pero nostálgica en relato, como todo el disco”. Y es cierto, se trata de una composición que enfatiza más la rítmica por sobre texturas o progresiones de acordes. En cuanto a su letra, Álvarez afirma que “es una canción de desamor o de esta teorización de lo que sentimos sin escuchar al cuerpo, que a veces tiene mensajes frente a cosas que son difíciles de entender”.

Trabajada junto al músico Cocó en la producción, se trata de un proceso más bien de colaboración. “Yo tenía muchas inquietudes pero no tantas herramientas: quería que se volviera más electrónico, con más sintetizadores, más máquinas, y él ha sido fundamental en el proceso”, explica el artista.

De momento, no hay fecha para el nuevo álbum, que será editado por el sello Lanzallamas.

