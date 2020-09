El 7 de septiembre: la ruptura que inspiró la canción de Mecano

"Parece mentira que después de tanto tiempo / rotos nuestros lazos", comienza la canción de Mecano en el álbum Ai Dalai de 1991.

El single “El 7 de septiembre” habla de un encuentro entre dos personas que fueron pareja hace algún tiempo. El cariño aún está presente, pero el fantasma de aquel amor que ya no existe empaña inevitablemente ese momento.

El autor de esta canción es Nacho Cano, uno de los tres miembros de Mecano, el grupo pop español cuya vocalista era Ana Torroja. Cano dedicó esta canción a la escritora y poeta asturiana Coloma Fernández, a quien conoció el 7 de septiembre de 1981 en un club nocturno de Madrid.

"Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de 8 años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida", dijo Fernández a Vanity Fair.

"Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo", cuenta la autora sobre la canción escrita a partir de una historia que ella misma protagonizó.

La ruptura, según refleja la canción y el testimonio de Coloma, fue en buenos términos, y el cariño que se tenían era tan fuerte que siguieron recordando el 7 de septiembre como su aniversario. "Fue así durante muchos años, diría que otros 8 por lo menos. Nos habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho y celebramos nuestro primer aniversario de separados. Ambos teníamos mucho respeto y mucha cautela, guardamos muchísimo las distancias en aquella comida, recuerdo que intentábamos no revolver el tema".

Esta fue la primera canción de Mecano que salió a la venta en simultáneo en todo el mundo, consigna Vanity Fair con Javier Adrados, biógrafo de Mecano y productor musical: "Mecano ya tenía mucho éxito en muchos países pero se lo habían labrado poco a poco. Cada single salía en un país, luego en otro y luego en otro. Pero 'El 7 de septiembre' fue el primer lanzamiento mundial del pop español y tengo el recuerdo de cómo la prensa de todo el mundo vino a cubrir la presentación".

"La voz de Ana está sublime, instrumentalmente hablando es una maravilla con elementos electrónicos y arreglos que encantaron en todas partes. No hay más que ver lo que ocurre con ella cada 7 de septiembre. La gente la enlaza en las redes sociales como si fuera un día festivo (...). Forma parte ya del cancionero popular español y creo que nos moriremos todos y la gente seguirá cantando esa canción ese día sin saber quién la ha escrito. Está por encima de lo que fue Mecano", reflexiona Adrados.