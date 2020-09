Do the evolution: Eddie Vedder enseña cómo votar por correo en próximas elecciones de EE.UU.

No tenía cuenta en Instagram, pero hace exactos seis días Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, decidió unirse a la red social. No porque tenga ganas de compartir fotos de momentos de su vida personal, sino por una razón mucho más colectiva.

“BUENOS DÍAS. Espero que esté todo bien y aguante duro en estos tiempos extraordinarios. Yo mismo ¡Estoy a punto de ir al POSTAL! “, escribió Vedder junto a una foto donde se le muestra con un voto. Resulta que el cantante participó de esa forma en las primarias que se realizaron en Seattle, durante julio. Por eso, ahora realiza el llamado para sufragar en las presidenciales del próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos.

“Para que no haya confusión, aquí está lo simple, seguro y verificable que es votar por correo ... En lo que respecta a algo tan grande como participar en nuestra democracia y dar un gran uso a sus voces, nada podría ser más fácil. Y en este momento intenso de una pandemia mundial, lo que es aún más importante, nada podría ser MÁS SEGURO“, señaló Vedder, quien, mediante una serie de fotos, fue explicando cómo funciona el proceso.

Al final de la cadena de instrucciones, Vedder compartió una foto con el proceso finalizado y con una sentida reflexión: “[De este modo] Acabas de participar en la ÚNICA GRAN FORMA DE PROTESTA NO VIOLENTA. Su voz será escuchada. Y hablando como un poco cantante, sé que puede ser un sentimiento bastante bueno”.

No es primera vez que el cantante de Pearl Jam habla sobre actividad política. Ya el 2019, durante un concierto del conjunto, criticó en duros términos al Presidente Donald Trump por su política migratoria. “Me gustaría enviarle este mensaje al tipo que está en la Casa Blanca en los Estados Unidos. Me gustaría que lo escuche pero no escucha música ni lee libros. ¿Podría alguien twittear esto a él o algo así? Padres, madres, niños siendo separados en la frontera. Ese no es el país que recuerdo”, dijo.