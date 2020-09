Termina la guerra zombie: The Walking Dead anuncia que su temporada 11 será la final

The Walking Dead llegará a su fin con su temporada 11.

Así lo confirmó AMC a través de sus redes sociales este miércoles 9 de septiembre, detallando que serán 24 episodios divididos en dos partes: la primera será emitida en 2021 y la segunda en 2022.

Pero los fanáticos de la trama que tiene zombies como antagonistas, pueden estar aliviados en lo que respecta los spin-offs, ya que Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond siguen en emisión.

Además, se está trabajando en una historia que tiene a Daryl Dixon y Carol Peletier como protagonistas, -claro que no será estrenada antes de 2023-, y una trilogía de películas estelarizada por Rick Grimes.

El final de la temporada 10 de The Walking Dead está programado para el 4 y 5 de octubre de 2020 por AMC. Y, según dijo la showrunner Angela Kang, los fans pueden esperar nuevos episodios poco tiempo después del season finale 10.

“Estamos emocionados por anunciar una temporada 10 extendida, ya que habrá seis episodios extra que -si todo sale bien- serán emitidos después del final, a comienzos de 2021”, dijo Kang.