Bad Bunny y una peculiar colaboración

No es raro que un artista dedicado a la música haga un lanzamiento en el rubro de la moda y cosméticos.

Solo el último tiempo destacan las zapatillas Yeezy de Kanye West junto a Adidas, el labial MAC de Rosalía y, recientemente, Bad Bunny con una línea de calzado Crocs.

Sí, el hombre tras canciones como “Callaita” y “Safaera” lanzó al mercado un diseño especial de Crocs para hombres, mujeres, niños y niñas, bajo el nombre Bad Bunny X Crocs Classic Clog, las que brillan en la oscuridad.

Fan declarado de este diseño de zapato, el lema de la publicidad es “Come as you are”, en alusión a buscar la comodidad. “Creo en ser auténtico y no ponerme limitaciones a mí mismo, que es algo que Crocs también representa, y ese es el mensaje que quiero enviar a mis fans,” dijo Bad Bunny. “Crear mi propio diseño fue muy divertido. Espero que inspire a otros a tener su propio estilo y usen lo que los haga felices”, dijo el artista.

El lanzamiento fue programado para el martes 29 de septiembre en Chile y el calzado tendrá un precio de $49.990.

Si bien la pandemia le imposibilitó a Bad Bunny -y muchos otros artistas alrededor del mundo- el poder realizar su gira mundial, parece ser que 2020 ha sido su gran año.

El 29 de febrero de 2020, lanzó su disco YHLQMDLG, un set de colaboraciones con artistas que van de Daddy Yankee, Annuel, Sech y Flow, a los sudamericanos Pablo Chill-E y Duki.

Su hits “Safaera”, “La difícil” y “Yo perreo sola” siguen liderando los ránkings de música latina.

En junio de 2020 el puertorriqueño fue portada de la revista Rolling Stone, y promocionó algunas de sus canciones en el Late Show de Jimmy Fallon.

El domingo 20 de septiembre, en simultáneo con el inicio de la ceremonia virtual de los Emmy, realizó un inédito concierto arriba de un camión recorriendo las calles de Nueva York.

Durante poco más de una hora, interpretó gran parte de su repertorio, el que fue transmitido por diversas plataformas online, sumando a Sech y J Balvin a través de video.

Además, hace solo cuatro días, debutó el videoclip de su canción “Una vez” junto a Mora.